SWEET.TV помог украинскому кино: провели «Битву блогеров» и собрали деньги для новых украинских фильмов

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV рассказал о результатах масштабной битвы блогеров за всю историю украинского Instagram — она ​​длилась месяц, привлекла более 30 лидеров мнений и охватила 15 млн их подписчиков

В онлайн-кинотеатре SWEET.TV поставили себе задачу — привлечь внимание украинцев к поддержке украинского кино и познакомить людей с проектом «Hollywood українською». В этом проекте сервис за собственные средства создает уникальный, качественный, украиноязычный дубляж и озвучку культовых голливудских фильмов.

Для того, чтобы задачи были реализованы полностью, SWEET.TV решил привлечь 30 популярных украинских блогеров и 15 млн их подписчиков.

«Мы очень рады, что так много известных блогеров присоединились к нам, чтобы поддержать украинский кинематограф, сделать его сильнее и помочь снимать новое, качественное, а главное — наше, национальное кино. Оказалось, что проблема актуальна и интересна не только для нас, но и для многих известных людей и лидеров мнений. Круто, что вместе мы финансируем фильмы, которые вполне могут принести Украине «Оскар», — отметил директор SWEET.TV Александр Резунов.

Дядя Жора и Натали Мичковская / пресс-служба

Поддержка украинского кино вдохновляла блогеров участвовать в проекте, ведь с каждого платного подключения к SWEET.TV — 10 гривен перечисляется в Фонд развития украинского кино и телевидения (ФРУКТ), который компания основала в этом году.

«Очень приятно удивляет, что есть компании, которые подчеркивают развитие украинского языка и украинского кино. До последних лет украинский дубляж и озвучка развивались не так, как сейчас. Не хватало финансирования, внимания», — говорит шоумен, комик и ведущий Дядя Жора.

По механике проекта 30 украинских блогеров разделились на 5 команд, каждую из которых возглавил свой капитан. Команды соревновались за то, кто из них за месяц привлечет больше подписчиков стать абонентами онлайн-кинотеатра SWEET.TV с целью поддержки украинского кино.

Мотивировали участников не только правильной миссией, но и ценными подарками от SWEET.TV. Главный приз, который был разыгран среди подписчиков блогеров, подключившихся к сервису — автомобиль MINI Cooper S! Его получила Алена Резник из Белой Церкви.

Люда с Голливуда и Ирина Пернаровская / пресс-служба

Победу в горячих баталиях среди блогеров получила команда Люды из Голивуда. В ее команде были Ирина Пернаровская, Натали Мичковская, Настя Елисеева, Игорь Коваль и Кирилл Скачков.

«Если мы не будем помогать его развитию, к сожалению, украинское кино может вообще сойти на нет. Надо поддерживать, и я только за. Я смотрю кино и на украинском, и на других языках, а вот мой маленький ребенок смотрит мультики исключительно на украинском. Поэтому SWEET.TV в нашей семье был, есть и будет!» — говорит блогер Люда из Голливуда.

Также в проекте участвовали Владимир Остапчук, Никита Добрынин, Богдан Шелудяк, Анна Алхим, Свят Бойко и другие известные украинские лидеры мнений.

Владимир Остапчук и Евгений Таллер / пресс-служба

«Украинский кинематограф сейчас получает "пуш", в первую очередь — финансовый. Мы гордимся самым большим самолетом, или самым длинным проспектом в Европе, или самой глубокой станцией метро в мире, давайте гордиться украинскими фильмами!» — говорит участник «Битвы блогеров», шоумен и ведущий Владимир Остапчук.

Во время «Битвы блогеров» участники прибегали к необычным приемам: Богдан Буше обещал разыграть свой автомобиль, если выиграет, Люда из Голивуда разыгрывала консервацию и пообещала отдать 20 000 $ на благотворительность.

Команда Люды с Голливуда / пресс-служба

«Я обещала и выполню свое обещание о том, что в случае моей победы, я передам 20 000 $ на благотворительность. Родители девочки, которая требует лечения, приедут в Киев и я передам им деньги», — заявила блогер Люда из Голивуда.

Подробнее о «Битве блогеров», поддержке украинского кино и проекте «Hollywood українською» вы можете узнать на официальном сайте SWEET.TV.

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Битва блогеров / пресс-служба

Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

Интерфейс приложения SWEET.TV — один из самых дружественных и интуитивно-понятных на украинском рынке. Работа платформы остается стабильной даже на слабых устройствах и с минимальной скоростью интернета, позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 7 дней.