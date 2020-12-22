Как и почему Киану Ривз заговорил на украинском: про проект «Hollywood українською» от SWEET.TV

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV продолжает за свои средства создавать уникальный украиноязычный дубляж и озвучку культовых голливудских фильмов в рамках проекта «Hollywood українською».

К инициативе присоединились украинские селебрити и дети звезд.

Проект «Hollywood українською» от SWEET.TV продолжает дарить качественное украинское звучание классике голливудского кино. В рамках этого проекта компания за свой счет создает эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку культовых голливудских фильмов, которые ранее ее не имели или она была некачественной.

«Сервисы, подобные нашему, больше сконцентрированы на работе с рынком СНГ и России, поэтому качественная украинская дорожка на рынке более редкость, чем норма. Вот мы и взяли инициативу на себя и создаем эксклюзивный украиноязычный дубляж и озвучку для фильмов, которые в свое время были лишены этой возможности. Для этого, собственно, и запустили проект «Hollywood українською», — отметил директор национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV Александр Резунов.

Для реализации проекта «Hollywood українською» SWEET.TV подписал прямые контракты с крупнейшими мировыми киностудиями Disney, Paramount, Universal, Sony и Metro-Goldwyn-Mayer. Это первый украинский онлайн-кинотеатр, который сотрудничает с мейджерами мировой киноиндустрии именно для территории Украины, а не для СНГ. Эти студии выпускают более 90% лучшего мирового кино.

Договоренности открыли доступ к исходным видео- и аудио-файлам, скриптам на языке оригинала, гайдлайнам для локализации и пр. Именно это дает возможность создавать уникальный и качественный украинский дубляж и озвучку.

Лесь Заднипровский дублирует профессора Дамблдора в фильме Гарри Поттер / пресс-служба

Между понятиями «дубляж» и «озвучка» существует разница.

Дубляж — это, когда полностью удаляется язык оригинала. Зритель не слышит голосов актеров. Вместо этого он слышит многоголосую дорожку на языке озвучки. Здесь используется «липсинг» — когда новая дорожка подстраивается под гласные звуки и герой открывает рот в правильные моменты, создавая ощущение, что он говорит с украинской артикуляцией.

Озвучка — это когда язык оригинала приглушен, но не удален. Поверх него накладывается аудиодорожка с языком озвучки. Такой метод значительно дешевле и быстрее.

В дубляже задействовано около 15 профессиональных актеров, а для озвучки зачастую оставляют около трех.

«Художественный дубляж фильмов на родном языке — это настоящая ценность. Мы уже сделали дубляж и озвучили украинским почти всю нашу библиотеку. Мы верим, что это поможет зрителям пиратских сайтов переключиться на просмотр легального контента, ведь его качество значительно выше», — говорит Александр Резунов.

Виктор Андриенко дублирует дядюшку Вернона в фильме Гарри Поттер / пресс-служба

SWEET.TV сотрудничает с профессиональной студией дубляжа «Так Треба Продакшн», лучшими режиссерами, редакторами, актерами. К проекту присоединились украинские селебрити: Юрий Горбунов, Руслана Писанка, Виктор Андриенко, Лесь Заднепровский, Людмила Барбир, Денис Роднянский, и дети украинских звезд: Мария Полякова, Тимур Кухар, Андрей Потапенко, Варвара Кошевая.

В рамках проекта «Hollywood українською» уже дублированы 4 первых фильма о «Гарри Поттере», трилогия «Властелин колец», «Матрица», первые три части франшизы «Миссия: Невыполнима», мультфильм «Мадагаскар» и многие другие культовые голливудские шедевры.

«Как по мне, украинский дубляж — лучший. Говорю это как человек, который уже сейчас не представляет как смотреть кино в Украине не на украинском языке. Мы вместе со SWEET.TV делаем большое дело. А по фильмам, которым много лет — некоторые их вообще не видели, а благодаря проекту они будут смотреть это кино и наслаждаться работой украинских актеров дубляжа», — комментирует Руслана Писанка.

В сотрудничестве с голливудскими киностудиями в SWEET.TV выбрали необычную тактику и отказались от общепринятой концепции кинозала с миллионом неизвестных фильмов. В свою библиотеку сервис добавляет фильмы с международным рейтингом IMDb выше 6. Именно поэтому пользователи в среднем тратят до 4 минут на выбор достойного фильма, просмотр которого точно оставит впечатление.

Также на SWEET.TV можно смотреть фильмы на языке оригинала и на русском, однако, все мы уже убедились, что украинская аудиодорожка вызывает особые ощущения.

Руслана Писанка дублирует профессора Макгонагалл в фильме Гарри Поттер / пресс-служба

Вдохновленные проектом «Hollywood українською», SWEET.TV начали создавать собственный контент. Именно так родился Фонд развития украинского кино и телевидения, куда компания перечисляет по 10 гривен с каждого платного подключения. Цель — помочь развитию украинского кинематографа, а это значит, что совсем скоро мы будем наслаждаться крутыми украинскими фильмами и фильмами на украинском языке.

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