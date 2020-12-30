SWEET.TV, Виктор Андриенко и Василий Вирастюк поздравили с новогодними праздниками детей по всей Украине

Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV, Виктор Андриенко и Василий Вирастюк поздравили с Новым годом детей из детских домов, малообеспеченных семей и детских больниц.

Специально был напечатан тираж книги «Легенди Чарівнолісся» и проведена автограф-сессия с автором и актерами будущего фильма. Книги отправят в детские дома, школы-интернаты, детские больницы и библиотеки по всей Украине.

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV вместе с Виктором Андриенко и Василием Вирастюком подготовил благотворительную акцию для детей по всей Украине. Компания финансировала печать тиража книги «Легенди Чарівнолісся» издательства Братьев Капрановых и 29 декабря провела презентацию книги, где состоялась встреча малышей с Виктором Андриенко и Василием Вирастюком, который стал прототипом для одного из героев и сыграет его в одноименной ленте.

SWEET.TV создал волшебную атмосферу и подарил детям невероятные эмоции. Они встретились со своими кумирами и получили новогодние подарки.

«Мы хотим, чтобы дети имели доступ к качественной украинской литературе с современным взглядом. Книга «Легенди Чарівнолісся» — это удивительная история, которая погружает даже самых маленьких читателей в волшебный мир. Мы знаем, что не все имеют доступ к новой украинской литературе. Именно поэтому мы делаем такие благотворительные проекты», — отмечает директор по маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Марина Русак, директор по маркетингу SWEET.TV

Книга «Легенди Чарівнолісся» — олицетворение украинской культуры. Сюжет создавался по одноименному фильму Виктора Андриенко, над иллюстрациями работал известный украинский художник — Олесь Юсипчук, а персонажи создавались по прототипам украинских актеров: Бродника писали с Василия Вирастюка, а на образ Мольфара Базики вдохновил Василий Бендас.

Съемки фильма «Легенди Чарівнолісся», которые были профинансированы Государственным Агентством Украины по вопросам кино и Украинским Фондом Культуры, к сожалению, были приостановлены из-за карантина. Но они возобновятся в новом году, и лента скоро появится на экранах украинских кинотеатров.

«Очень важно дарить детям сказку, особенно в эти праздничные дни, когда даже каждый взрослый ждет новогоднее чудо. Я довольно часто участвую в детских проектах, на мой взгляд это наиболее искренняя и самая благодарная аудитория, для которой хочется творить и менять мир к лучшему», — говорит Василий Вирастюк.

Василий Вирастюк и Виктор Андриенко

Экземпляры книги будут отправлены в детские библиотеки, а также в детские дома, школы-интернаты и детские больницы по всей Украине. Таким образом дети из самых отдаленных уголков нашей страны получат капельку радости и познакомятся с современной украинской литературой.

«Когда мы начали общаться со SWEET.TV, я был удивлен, что наши цели полностью совпадают. Мы начали диалог о помощи детям, о том, что им нужно читать современную, качественную украинскую литературу. — отмечает Виктор Андриенко, — Мы со SWEET.TV хотим создавать форматы для детей. Отсюда и начался наш общий проект. Мне очень импонирует, что национальный онлайн-кинотеатр помогает молодым украинским режиссерам. Это то, что объединяет мир Виктора Андриенко со SWEET.TV».

Виктор Андриенко

Онлайн-кинотеатр SWEET.TV создал Фонд развития украинского кино и телевидения, куда перечисляется по 10 гривен с каждого платного подключения к сервису. Компания стремится создавать новое украинское кино, дарить его магию украинским зрителям, популяризировать наш кинематограф и создавать проекты, которыми будет гордиться вся страна.

Справка:

SWEET.TV — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, украинским фильмам, а также рейтинговым мировым кинохитам от Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer и др. с украинской дорожкой. Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон).

SWEET.TV, Віктор Андрієнко та Василь Вірастюк привітали з новорічними святами дітей по всій Україні

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV, Віктор Андрієнко та Василь Вірастюк привітали з Новим роком дітей з дитячих будинків, малозабезпечених родин і дитячих лікарень. Спеціально було надруковано тираж книги «Легенди Чарівнолісся» та проведена автограф-сесія з автором і акторами майбутнього фільму. Книжки відправлять у дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі лікарні та бібліотеки по всій Україні.

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV разом із Віктором Андрієнко та Василем Вірастюком підготував благодійну акцію для дітей по всій Україні. Компанія фінансувала друк тиражу книги «Легенди Чарівнолісся» видавництва Братів Капранових і 29 грудня провела презентацію книги, де відбулася зустріч малечі з Віктором Андрієнко та Василем Вірастюком, який став прототипом до одного з героїв і зіграє його в однойменній стрічці.

SWEET.TV створили магічну атмосферу, що подарувала діткам неймовірні емоції. Вони зустрілися зі своїми кумирами та отримали новорічні подарунки.

«Ми прагнемо, щоб діти мали доступ до якісної української літератури з сучасним поглядом. Книга «Легенди Чарівнолісся» — це дивовижна історія, що занурює навіть найменших читачів у магічний світ. Ми знаємо, що не всі мають доступ до нової української літератури. Саме тому ми робимо такі благодійні проєкти», — зазначає директор з маркетингу SWEET.TV Марина Русак.

Книга «Легенди Чарівнолісся» — уособлення української культури. Сюжет створювався за однойменним фільмом Віктора Андрієнка, над ілюстраціями працював відомий український художник — Олесь Юсипчук, а персонажі створювались за прототипами українських акторів: Бродніка писали з Василя Вірастюка, а на образ Мольфара Базіки надихнув Василь Бендас.

Зйомки фільму «Легенди Чарівнолісся», що були профінансовані Державним Агентством України з питань кіно та Українським Фондом Культури, на превеликий жаль, були призупинені через карантин. Але вони відновляться в новому році та стрічка скоро з’явиться на екранах українських кінотеатрів.

«Дуже важливо дарувати дітям казку, особливо у ці святкові дні, коли кожна, навіть доросла, людина чекає на новорічне диво. Я досить часто беру участь у дитячих проектах, на мій погляд це найбільш щира та найбільш вдячна аудиторія, для якої хочеться творити та змінювати світ на краще», — каже Василь Вірастюк

Примірники книги будуть відправлені до дитячих бібліотек, а також у дитячі будинки, школи-інтернати та дитячі лікарні по всій Україні. Таким чином діти з найвіддаленіших куточків нашої країни отримають краплинку радості та познайомляться з сучасною українською літературою.

«Коли ми почали спілкуватися зі SWEET.TV, я був здивований, що наші цілі повністю співпадають. Ми почали діалог про допомогу дітям, про те, що їм потрібно читати сучасну, якісну українську літературу. — зазначає Віктор Андрієнко, — Ми зі SWEET.TV хочемо створювати формати для дітей. Саме звідси й почався наш спільний проєкт. Мені дуже імпонує, що національний онлайн-кінотеатр допомагає молодим українським режисерам. Це те, що об’єднує світ Віктора Андрієнка зі SWEET.TV».

Онлайн-кінотеатр SWEET.TV створив Фонд розвитку українського кіно та телебачення, до якого перераховується по 10 гривень з кожного платного підключення до сервісу. Компанія прагне створювати нове українське кіно, дарувати його магію українським глядачам, популяризувати наш кінематограф і створювати проєкти, якими буде пишатися вся країна.

Довідка:

SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та ін. з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

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