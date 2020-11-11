sweet.tv створює Hollywood в Україні

Національний онлайн-кінотеатр sweet.tv відкриває власний Фонд розвитку українського кіно і телебачення (ФРУКТ), щоб фінансувати нові проєкти вітчизняних режисерів.

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До фонду буде перераховуватись по 10 гривень з кожного платного підключення до sweet.tv. Ці кошти в майбутньому будуть спрямовані на фінансування нових кінопроєктів в Україні. Таким чином, підключаючись до sweet.tv, кожен користувач sweet.tv має змогу підтримувати українських митців та допомагати вітчизняному кінематографу.

«Зараз українське кіно на етапі становлення: щось виходить добре, а над чимось потрібно ще працювати. Але ми впевнені, успіх можливий лише за умови підтримки талановитих людей, які можуть вивести українське кіно вперед: акторів, режисерів, операторів, костюмерів тощо. Вони мають знати: якщо у них є справді крута ідея, ми допоможемо та дамо можливість її втілити», - зазначає директор sweet.tv Олександр Резунов.

Любомир Левицкий с супругой / пресс-служба

У межах діяльності Фонду sweet.tv фокусується на трьох основних напрямках. По-перше, дебативне історичне кіно, що буде сприяти національній ідентифікації та нагадувати українцям про їх сильну націю. По-друге, стрічки для масового глядача: «хітові» комедії, бойовики, екшени, фільми на гострі соціальні теми тощо. Вони будуть говорити сучасною українською і привчати глядачів до того, що вітчизняні фільми можуть бути якісними. І третій напрямок - авторське кіно, яке стане кіно-лабораторією для молоді та студентів кіношних ВНЗ, що можуть знімати без творчих обмежень.

“Ми думаємо, що спільні зусилля значно важливіші ніж одноразова акція підтримки, адже це дає людям відчуття причетності. Уявіть, що за вашої допомоги молодий режисер зняв фільм, який здобув перемогу на міжнародному кінофестивалі. Або фільм, знятий за вашої підтримки вийшов на екрани кінотеатрів. Ви б сходили на нього у кіно? Обговорювали б ви це з друзями? Гадаємо, що так”, - коментує Олександр Резунов.

Ахтем Сейтаблаев / пресс-служба

Презентація проєкту “Hollywood в Україні” відбулася 5 листопада. На заході були присутні ключові діячі українського кіно: відомі режисери, актори, актори-дубляжу, селебрітіс та блогери. Під час презентації на локації відбувалися зйомки «Світського життя» із Катериною Осадчою. А хедлайнером вечора став співак Monatik.

На заході sweet.tv анонсував реліз першого українського ситкому про IT підприємців - “Стартапери”, який вже 16 листопада ексклюзивно вийде на платформі. Серіал також стане і першим реалізованим проєктом в рамках діяльності Фонду розвитку кіно sweet.tv. Комедія розповідає про пригоди друзів, які вирішили відкрити власний стартап. Щоб відобразити реалії бізнесу, автори серіалу співпрацювали з відомими підприємцями, які виступили консультантами за бізнес процесами. На їх основі в серіалі висвітлили поступові кроки необхідні для створення бізнесу.

sweet.tv залучає до проєкту всіх небайдужих. Ідеї чи пропозиції про те, що може прискорити розвиток українського кіно можна надіслати на e-mail: fond_kino@sweet.tv.

Катя Осадчая / пресс-служба

Для довідки:

sweet.tv - національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, кращих серіалів, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount і Sony з українською доріжкою. Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон).

Інтерфейс додатку sweet.tv – один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. На слабких пристроях платформа працює в 2 рази швидше аналогів. Крім цього, її робота залишається стабільною навіть з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 14 днів.