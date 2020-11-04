sweet.tv відкрив бібліотеку голлівудської студії Sony Pictures

PR 4 ноября 2020 12:40 Александр Кива
sweet.tv відкрив бібліотеку голлівудської студії Sony Pictures
sweet.tv відкрив бібліотеку голлівудської студії Sony Pictures
пресс-служба

Передплатники національного онлайн-кінотеатру sweet.tv отримали можливість дивитися контент Sony Pictures у межах підписки без доплат.

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Сервіс став першим українським онлайн-кінотеатром, що відкрив цю бібліотеку з українською доріжкою тільки для території України.

Фільми студії Sony Pictures входять у ТОП-5 найпопулярніших у світі. З-поміж найвідоміших: «Веном», «Альфа», «Джуманджі: Поклик джунглів», «Прибуття», серія «Люди в чорному». Також бібліотека включає мультфільми: «Сезон полювання», «Смурфики», «Кролик Петрик», «Лови хвилю» та «Монстри на канікулах».

Візитка Sony Pictures –  серія про «Людину-павука». Для своїх глядачів sweet.tv відкриває легендарну трилогію з Тобі Маґвайром у головній ролі і перезапуск франшизи - фільми «Нова Людина-павук», «Нова Людина-павук: Висока напруга» і «Людина-павук: Повернення додому». Підписники sweet.tv можуть переглядати бібліотеку Sony Pictures без будь-яких доплат.

«Ми підписали прямий контракт з Sony, за умовами якого всім користувачам платформи бібліотека студії доступна у межах підписки без доплат. Ми відмовились від загальноприйнятої стратегії “1 мільйон фільмів” - для нас важливіша їхня якість. Тому наповнення бібліотеки обирали, співпрацюючи з Голлівудом. Зупинилися на найпопулярніших, з рейтингом IMDb вище 6. Контент доступний українською, російською та мовою оригіналу», – коментує керівник sweet.tv Олександр Резунов.

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sweet.tv — це «Hollywood українською». Крутий контент із рідним звучанням. Для багатьох фільмів компанія здійснює ексклюзивний дубляж власними коштами. Тому у sweet.tv кіногерої говорять природно і гарною українською мовою, повністю занурюючи глядача у власну історію. До кінця року планується завершити роботу над 70 фільмами і 500 трейлерами. sweet.tv став першим українським онлайн-кінотеатром, який отримав доступ до офіційних озвучок культових кінохітів, завдяки підписанню прямих контрактів з голлівудськими мейджерами – кіностудіями Disney, Paramount, Universal та Sony.

Для довідки:

sweet.tv - національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, а також  рейтингових світових кінохітів. На платформі доступні 227 каналів  українського національного і преміального HD-телебачення, а також контент у 4К. Компанія прагне надавати користувачам доступ до найкращого контенту на будь-який смак.

Весь контент можна дивитися в HD якості на будь-яких пристроях (телевізор, планшет, комп'ютер, смартфон). Інтерфейс додатку sweet.tv – один із найбільш дружніх та інтуїтивно-зрозумілих на українському ринку. На слабких пристроях  платформа працює в 2 рази швидше аналогів. Крім цього, її робота залишається стабільною  навіть з мінімальною швидкістю інтернету, що дозволяє дивитись фільми, серіали та телеканали навіть у горах чи в дорозі. На sweet.tv онлайн-трансляції не зависають. Також є можливість поставити телеефір на паузу та переглядати передачі у записі впродовж 14 днів.

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