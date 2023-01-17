Мавка. Лісова пісня: стала відома дата виходу мультфільму

17 января 2023 19:25 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Мавка. Лісова пісня: стала відома дата виходу мультфільму
Мавка. Лісова пісня: стала відома дата виходу мультфільму
Film.ua

Найочікуваніший український анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» виробництва студії Animagrad (FILM.UA Group) виходить у вітчизняний кінопрокат 2 березня.

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Попри загарбницьку масштабну війну студія завершила роботу над фільмом наприкінці минулого року, як і планувала у мирні часи, і врешті  на початку весни прем’єра відбудеться в усіх наразі діючих кінотеатрах України. 

Це було непросто, але нам вдалося фіналізувати роботу над проєктом. Знаходячись у різних містах та країнах, проживши важкий досвід, ми залишились разом та продовжуємо займатися улюбленою справою, яка так потрібна людям. Мавка – наша Берегиня, уособлення характеру усіх українців. Ми горді заявити, що її історію побачить весь світ, – коментує CEO FILM.UA Group Вікторія Ярмощук.

Для команди виходити з прем’єрою у кінопрокат воєнного часу – складне і ризикове рішення. Адже наразі працює тільки 50% від усіх залів довоєнної країни через окупацію та руйнації кінотеатрів, які завдають ворожі обстріли. Найбільш прикрим фактором є той, що стрічку, над якою так довго і ретельно працювали, не всі побачать саме на великих екранах, проте після кінотеатрального прокату на глядачів очікує телевізійна та диджитал прем’єри. 

Ми впевнені, прем’єра «Мавки» стане знаковою подією, адже принесе із собою емоційне послання про перемогу світла над темрявою і любові над ненавистю. Цей сенс увесь час був закладений у мультфільм, але ми навіть не думали, що він може стати настільки сильним і актуальним, яким, на жаль, він є зараз, – говорить Ірина Костюк, продюсерка й ідейна натхненниця «Мавки».

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Одразу після української прем’єри розпочнеться широкий прокат мультфільму у Франції, яким опікується гігант Universal Pictures Content Group. І далі – прем’єра відбудеться в усій Європі. Також «Мавка. Лісова пісня» вийде у кінотеатральний прокат в країнах Близького Сходу і Північної Африки, тож можна говорити про подорож Мавки та української культури світом. 

Мавка створювалась з великою любов’ю та увагою до кожної деталі. Багато речей у контексті розробки проєкту і 3D-анімації були новаторськими для України, і фільм дійсно зроблено на гідному європейському рівні, ми можемо пишатися якістю нашого продакшну, – ділиться Єгор Олесов, продюсер стрічки.

Так, над персонажем Мавки працювали настільки сумлінно, що створили навколо нього безпрецедентну для анімації творчу колаборацію. До втілення Берегині Лісу на екрані доєднались одразу три українські  мисткині. Акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму. Прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар наділила Мавку рухами та пластикою. 

До виходу фільму в прокат лишається дуже мало часу,  і ми поспішаємо поділитися з вами всіма захопливими фактами створення непересічної української анімації. Слідкуйте за оновленнями у соціальних мережах проєкту: Facebook та Instagram.

Мультфільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно (Держкіно), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Мавка. Лісова песня

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