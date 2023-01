16 січня – всесвітній день The Beatles: ТОП хітів бітлів

Найкращі хіти The Beatles – кліпи та тексти пісень

Сьогодні, 16 січня, у всьому світі відзначається день легендарної четвірки з Ліверпуля – гурту The Beatles, який завоював серця мільйонів людей і досі залишається популярним серед слухачів. Цього дня ми хочемо згадати найпопулярніші хіти The Beatles, їхню історію та насолодитися їхніми геніальними кліпами.

Чому 16 січня святкують день The Beatles

У 2001 році за рішенням ЮНЕСКО 16 січня стало днем The Beatles (World Beatles Day). Цю дату обрали невипадково. Саме цього дня 16 січня 1957 року в Ліверпулі відкрився клуб «The Cavern», де почали виступати тоді ще нікому не відомі музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Харрісон, а пізніше Рінго Старр. Написані The Beatles топові пісні намагалися переспівати багато артистів, але нікому ще не вдалося це зробити. Жодна кавер-версія не стала кращою за оригінал.

The Beatles / Джерело: відкриті джерела

Також 16 січня 1964 року журнал «Cashbox" присвоїв пісні «I Want To Hold Your Hand» перше місце в американському хіт-параді, після того, як цей сингл розійшовся мільйонним тиражем всього за 10 днів.

За вісім років роботи The Beatles офіційно випустили 13 альбомів, кожна пісня з яких ставала справжнім хітом. А після випуску синглу «Please Please Me» у світі почалося божевілля, яке отримало назву «бітломанія».

Зараз The Beatles займає перше місце в списку найвеличніших виконавців усіх часів за версією журналу «Rolling Stone». Також вважається, що всі пісні The Beatles є топ, і що у них немає конкурентів навіть зараз. Тому сьогодні ми згадуємо The Beatles найкращі хіти.

The Beatles / Джерело: відкриті джерелаи

Назва хіта, текст та кліп

Help!

Пісня швидко стала популярною і протягом трьох тижнів займала перші місця у хіт-парадах як у Великій Британії, так і в США. У 2004 році пісня посіла 29 позицію в рейтингу «500 найбільших пісень усіх часів» за версією журналу «Rolling Stone».

Текст пісні Help!:

Гей! Врятуйте, ну ж.

Гей! Мені не всякий потрібний.

Гей! Так, мені він потрібний настільки.

Гей!



Я був набагато молодшм, молодшим, ніж тепер.

І я, уявіть, не потребував нічиєї допомоги.

Тепер минув той день, та й мій запал пройшов.

Все забувши і двері відкривши,

Я всім відкрив їх.



Допоможіть мені, я так втомився.

Оцінив би, якщо б хтось руку подав.

Твердіше я б тоді на землю встав.

Хто-небудь, гей, рятуй.



Так, життя змінилося, безліч шляхів.

Впевненість зникла, я забув про неї.

Вона розтанула, я беззахисним став.

Я так зараз потребую вас,

Як колись не бажав.



Допоможіть мені, я так втомився.

Оцінив би, якщо б хтось руку подав.

Твердіше я б тоді на землю встав.

Хто-небудь, гей, рятуй.



Я був набагато молодшм, молодшим, ніж тепер.

І я, уявіть, не потребував нічиєї допомоги.

Тепер минув той день, та й мій запал пройшов.

Все забувши і двері відкривши,

Я всім відкрив їх.



Допоможіть мені, я так втомився.

Оцінив би, якщо б хтось руку подав.

Твердіше я б тоді на землю встав.

Хто-небудь, гей, рятуй, рятуй, рятуй, у-у-у.

Do not Let Me Down

Виконання цієї пісні поряд з іншими увійшло у фільм «Нехай буде так».

Текст пісні Do not Let Me Down:

Не підведи мене, не підведи.

Не підведи мене, не підведи.

Ніхто ніколи не любив мене так, як вона,

оо, так, так.

І якщо хтось любить мене, як вона мене,

о, вона робить мене, так, вона робить.

Я вперше закоханий.

Хіба ти не знаєш, що це триватиме?

Це кохання, яке триває вічно,

це кохання, яке не має минулого.

І з першого разу, коли вона дійсно мене зробила

о, вона зробила мені добро.

Мені, мабуть, ніхто ніколи не робив

о, вона зробила мені добро.

Hey Jude

У пісні «Hey, Jude» можна почути вигук Пола: «Oh, fucking hell!». То була реакція на неправильний акорд. На вимогу Джона, фразу залишили в оригінальному записі і лише трохи приглушили.

Текст пісні Hey Jude:

Гей, Джуд, не роби це погано

Візьміть сумну пісню і зробіть її кращою

Не забудьте впустити її у своє серце

Тоді можна починати покращувати

Гей, Джуд, не бійся

Тебе змусили вийти і взяти її

Щойно ти впустив її під шкіру

Тоді ви починаєте робити це краще

І щоразу, коли ти відчуваєш біль, привіт, Джуд, стримайся

Не носіть світ на своїх плечах

Бо добре ви знаєте, що це дурень, який грає це круто

Зробивши його світ трохи холоднішим

На на на на на на на на на

Гей, Джуд, не підведи мене

Ти знайшов її, тепер іди і візьми її

(Випустіть і впустіть)

Пам’ятайте (Ей, Джуд), щоб впустити її у своє серце

Тоді можна починати покращувати

Тож випустіть і впустіть, привіт, Джуд, почніть

Ви чекаєте з кимось виступити

І хіба ти не знаєш, що це тільки ти, ей, Джуд, тобі вдасться

Рух, який вам потрібен, лежить на плечі

Гей, Джуд, не роби це погано

Візьміть сумну пісню і зробіть її кращою

Не забудьте впустити її під шкіру

Тоді ви почнете встигати (Вау, до біса!)

Краще краще краще краще краще краще,

Come Together

«Come Together», перша пісня на альбомі Abbey Road, була задумана Джоном Ленноном як політичне об'єднувальне гасло для психолога та ЛСД-гуру, активіста Тімоті Лірі та його кампанії у боротьбі за посаду губернатора Каліфорнії проти Рональда Рейгана.

Текст пісні Come Together:

Ось прийшов старий плоскій верх, він повільно розростається

Він отримав joo-joo очне яблуко, він один святий ролик

Він отримав волосся до колін

Має бути жартівником, він просто робить те, що йому заманеться

Він не чистить взуття, він отримав футбол

Він отримав мавпячий палець, він стріляв кока-колою

Він сказав, що я знаю тебе, ти знаєш мене

Одне, що я можу тобі сказати, це ти повинен бути вільним

Зберіться зараз біля мене

Він виробництва сумки отримав гумовий черевик

Він отримав Оно сервант він один спинний крекер

Він опустився нижче колін

Тримаючи вас у його кріслі, ви можете відчути його хворобу

Зберіться зараз біля мене

На американських гірках він отримав раннє попередження

Він отримав каламутну воду, він один фільтр Mojo

Він каже Один і один і один — три

Має бути гарним, бо його так важко побачити

Зберіться зараз біля мене

Yesterday

Спочатку композиція Yesterday називалася Яєчня (Scrambled Eggs). Ось як звучав перший рядок: «Scrambled eggs, oh my baby how I love your legs».

Текст пісні Yesterday:

Вчора

Усі мої проблеми здавалися такими далекими,

А зараз вони наче стоять поряд

О, я вірю, що вчора повернеться.



Раптом

Я став не таким, яким був раніше,

Наді мною висить тінь,

О, вчорашній день прийшов раптово.



Чому вона

Мала піти, я не знаю, вона б не сказала.

Я сказав

Щось не те, але зараз я хочу повернутись у вчорашній день.



Ще вчора

Кохання було такою простою грою,

Зараз мені потрібна схованка,

О, я вірю, що минуле повернеться.



Чому вона

Мала піти, я не знаю, вона б не сказала.

Я сказав

Щось не те, але зараз я хочу повернутись у вчорашній день.



Ще вчора

Кохання було такою простою грою,

Зараз мені потрібна схованка,

О, я вірю, що минуле повернеться.

Фото учасників групи «The Beatles»:

The Beatles / Джерело: відкриті джерела

The Beatles / Джерело: відкриті джерела

The Beatles / Джерело: відкриті джерела

The Beatles / Джерело: відкриті джерела