Анастасія Цимбалару з брендом PTASHKIN SAD створили нову лінію косметики: 1 серія «Зволоження»

23 липня 2024 12:47 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Анастасія Цимбалару з брендом PTASHKIN SAD створили нову лінію косметики: 1 серія «Зволоження»
Анастасія Цимбалару з брендом PTASHKIN SAD створили нову лінію косметики: 1 серія “Зволоження”
Пресслужба

Українська акторка Анастасія Цимбалару в колаборації з косметичним брендом запустила свою лінійку косметики

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Відома українська акторка Анастасія Цимбалару створила свою першу колаборацію з українським косметичним брендом PTASHKIN SAD. У рамках цієї колаборації було створено унікальну лінію косметичних продуктів, що відповідають найвищим стандартам якості та натуральності. Акторка підкреслює важливість використання натуральних компонентів у косметиці і частіше надає перевагу засобам саме з природних компонентів, тому її вибором стала співпраця саме з PTASHKIN SAD.

Відчуй 1 серію «Зволоження», де в ролях Анастасія Цимбалару, PTASHKIN SAD та твій спокій. За лаштунками рутинного життя, стресу та тривожності ти зможеш дати своєму тілу краплю спокою. Серед продуктів лінії: крем для рук та олія для тіла з шимером, які пахнуть, як улюблений парфум Анастасії. 10% з продажів продуктів колаборації підуть на РЕБ для прикордонної застави швидкого реагування 9951.

Я дуже багато часу приділяю тестуванню різноманітних продуктів, тому знаю всі плюси та мінуси у догляді за собою, використовуючи різні засоби. Мені хотілося створити продукт, який би відповідав усім моїм критеріям і містив у собі усі ті позитивні сторони, що допомагають мені виглядати доглянуто та вишукано, – поділилась Анастасія про ідею колаборації.

Наша співпраця з Анастасією поєднала найкращі натуральні компоненти та вишуканий аромат, створивши косметичні продукти, що не лише підкреслюють природну красу, але й роблять кожен момент догляду за собою справжнім задоволенням та моментом спокою. Віримо, що кожен знайде в нашій новій лінії щось особливе для себе, – поділились співвласники бренду Ігор та Олеся.

Косметична лінія від Анастасії Цимбалару та PTASHKIN SAD вже доступна для придбання в офіційних магазинах бренду та онлайн.

 

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