Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи

Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи

5 листопада у Києві відбувся прем’єрний показ повнометражного фільму «Буча», що розповідає реальну історію волонтера Костянтина Гудаускаса.

Він є громадянином Казахстану, який з 2021 року живе в Україні. Саме казахстанський паспорт допомагав йому долати російські блокпости та евакуювати людей. Під час російської окупації Київщини навесні 2022 року він врятував понад 200 мирних жителів, зокрема родину українського композитора Ігоря Поклада.

Першими побачити фільм завітали: сам Костянтин Гудаускас, жителі звільнених Бучі, Ірпеня та Ворзеля, військові та волонтери, а також олімпійський чемпіон Жан Беленюк, актори Андрій Ісаєнко, Юрій Великий, Степан Казанін, співачки Міла Нітіч, Саша Кольцова (гурт «Крихітка»), Анна Завальська, ведучі Соломія Вітвіцька, Володимир Остапчук, та багато інших.

«Буча» – це не просто фільм, це глибоке дослідження мужності та єднання українців у часи війни. Метою стрічки є зокрема підкреслення сили любові, стійкості та небайдужості, нагадування про важливість єднання у подоланні колективної травми, – зазначають автори картини.

Фільм обережно веде глядача через відомі всім важкі події, прагнучи уникнути ретравматизуючих сцен. Для цього на знімальному майданчику були присутні психологи. Також у зйомках команді допомогало Головне управління розвідки, консультуючи знімальну групу, надаючи матеріали та військову техніку.

Україна в своїй стійкості, мужності та єдності стала прикладом для всього світу. «Буча» висвітлює не лише зло, з яким ми зіткнулися, але й світло, яким стала Україна. Збереження цього світла для майбутніх поколінь – надважлива задача сьогодення, – підкреслюють автори фільму.

Цей фільм пробуджує як біль, так і гордість. Не забирає надію, а навпаки – підсилює віру в людей. Повертає нас до початку 2022 року, коли ми, як ніколи раніше, були єдині. Якщо ми і тепер залишатимемося сильними разом у нашій боротьбі, ми переможемо, – ділилися першими враженнями глядачі стрічки.

В залі також була присутня Ольга, донька Ірини Фількіної, саме фотографія її руки з червоним лаком стала одним із символів трагедії Бучі. «Цей фільм показує справжню людську натуру. І зараз він нам, українцям, дуже потрібен. На жаль, все те добро, яке об’єднало нас тоді проти ворога, зараз забувається, і це роз’єднує нас. Але якщо кожна людина задумається не тільки про те, що було пережито, а й про своє і наше спільне майбутнє – ми переможемо в цій війні», – говорить Ольга.

Репліка головного героя у фіналі фільму резонує з цими настроями:

Українці прийняли бій. Вони показали всім, як треба жити. Вони довели, що краще жити у темряві, але зі світлом у серці. У холоді, але з теплом у душі. Вони не втікли. І я теж більше ніколи не тікатиму.

Сам Костянтин Гудаускас наголошує на важливості не зупинятись в боротьбі та допомозі одне одному: «Фільм про те, як ми навесні 2022 року, об’єднавшись, змогли дати відсіч ворогу. Для мене нічого не закінчилось. Я продовжую робити все те саме, і запрошую всіх».

Фільм «Буча» можна буде побачити в українських кінотеатрах вже з 7 листопада.