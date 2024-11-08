Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи
5 листопада у Києві відбувся прем’єрний показ повнометражного фільму «Буча», що розповідає реальну історію волонтера Костянтина Гудаускаса.
Першими побачити фільм завітали: сам Костянтин Гудаускас, жителі звільнених Бучі, Ірпеня та Ворзеля, військові та волонтери, а також олімпійський чемпіон Жан Беленюк, актори Андрій Ісаєнко, Юрій Великий, Степан Казанін, співачки Міла Нітіч, Саша Кольцова (гурт «Крихітка»), Анна Завальська, ведучі Соломія Вітвіцька, Володимир Остапчук, та багато інших.
«Буча» – це не просто фільм, це глибоке дослідження мужності та єднання українців у часи війни. Метою стрічки є зокрема підкреслення сили любові, стійкості та небайдужості, нагадування про важливість єднання у подоланні колективної травми, – зазначають автори картини.
Фільм обережно веде глядача через відомі всім важкі події, прагнучи уникнути ретравматизуючих сцен. Для цього на знімальному майданчику були присутні психологи. Також у зйомках команді допомогало Головне управління розвідки, консультуючи знімальну групу, надаючи матеріали та військову техніку.
Україна в своїй стійкості, мужності та єдності стала прикладом для всього світу. «Буча» висвітлює не лише зло, з яким ми зіткнулися, але й світло, яким стала Україна. Збереження цього світла для майбутніх поколінь – надважлива задача сьогодення, – підкреслюють автори фільму.
Цей фільм пробуджує як біль, так і гордість. Не забирає надію, а навпаки – підсилює віру в людей. Повертає нас до початку 2022 року, коли ми, як ніколи раніше, були єдині. Якщо ми і тепер залишатимемося сильними разом у нашій боротьбі, ми переможемо, – ділилися першими враженнями глядачі стрічки.
В залі також була присутня Ольга, донька Ірини Фількіної, саме фотографія її руки з червоним лаком стала одним із символів трагедії Бучі. «Цей фільм показує справжню людську натуру. І зараз він нам, українцям, дуже потрібен. На жаль, все те добро, яке об’єднало нас тоді проти ворога, зараз забувається, і це роз’єднує нас. Але якщо кожна людина задумається не тільки про те, що було пережито, а й про своє і наше спільне майбутнє – ми переможемо в цій війні», – говорить Ольга.
Репліка головного героя у фіналі фільму резонує з цими настроями:
Українці прийняли бій. Вони показали всім, як треба жити. Вони довели, що краще жити у темряві, але зі світлом у серці. У холоді, але з теплом у душі. Вони не втікли. І я теж більше ніколи не тікатиму.
Сам Костянтин Гудаускас наголошує на важливості не зупинятись в боротьбі та допомозі одне одному: «Фільм про те, як ми навесні 2022 року, об’єднавшись, змогли дати відсіч ворогу. Для мене нічого не закінчилось. Я продовжую робити все те саме, і запрошую всіх».
Фільм «Буча» можна буде побачити в українських кінотеатрах вже з 7 листопада.