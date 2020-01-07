Николас Холт: Получаю удовольствие от процесса

7 декабря ему исполнилнилось всего 30, но к этому юбилею британский актер много чего успел сделать, и сейчас его карьера в самом расцвете.

Впрочем, сам он относится к своей популярности достаточно трезво, осознавая, что капризная фортуна довольно часто меняет своих любимчиков

Восходящая звезда

Этого голубоглазого красавца под два метра ростом невозможно упустить из виду. И так было всегда, даже когда он был ростом поменьше (но столь же голубоглаз) - Николаса Холта еще ребенком на детском спектакле, куда мальчик пришел с мамой, заприметил режиссер. Впервые на сцену Николас вышел в семилетнем возрасте - в постановке с недетским названием «Интимные отношения». А уже в 12 бросил учебу в школе, чтобы сосредоточиться на съемках.

Первая известность пришла к Холту тогда же - 12-летним он сыграл в картине «Мой мальчик» вместе с Хью Грантом.

- Я отправился на свое первое прослушивание - сначала у директора по кастингу, - вспоминал актер. - А затем меня отправили еще на одно - там кандидатов на роль оценивали уже непосредственно режиссеры Крис и Пол Вейц. Я понятия не имел, что именно они сняли «Американский пирог», поэтому совершенно не переживал. Вот на третьем прослушивании тряслись коленки! Потому что рядом стоял сам Хью Грант!

И хотя юный актер нервничал, кастинг он успешно прошел и не менее успешно сыграл роль мальчика, который находит не то нового друга, не то образ отца в лице героя того самого Хью Гранта. Фильм номинировался на «Оскар» и премию BAFTA, а игра Николаса получила массу лестных отзывов.

С тех пор Холт не переставал сниматься (образование он все-таки получил, окончив Farnborough Sixth Form College в Хэмпшире). Одна из запоминающихся его ролей была в подростковом сериале «Молокососы», а за игру в драме «Одинокий мужчина» (режиссерский дебют дизайнера Тома Форда, между прочим) получил номинацию на премию BAFTA в категории «Восходящая звезда».

<подзаголовок>Молодой папа

Настоящим прорывом для Николаса стала роль Зверя в супергеройском боевике «Люди X. Первый класс», а затем в продолжениях - «Люди X. Дни минувшего будущего», «Люди X. Апокалипсис» и вышедшем в этом году «Люди X. Темный Феникс» (в образе Зверя Холт также появился в «Дэдпуле-2»).

На съемках «Людей X» Николас познакомился с американской актрисой Дженнифер Лоуренс, с которой его связывали нежные чувства.

До встречи с ней у Холта был недолгий роман с американской актрисой и певицей Викторией Джастис. Но любовная история с Дженнифер оказалась более продолжительной, хоть и не простой.

Пока они снимались вместе в «Людях X» - все было замечательно. Но стоило им разъехаться по разным съемкам, возникали напряженные моменты. Несмотря на это, пара смогла три года сохранять отношения. А затем все-таки рассталась, не выдержав долгих периодов разлуки.

Николас недолго скучал в одиночестве и на площадке фильма «Тепло наших тел» начал встречаться с актрисой Терезой Палмер. Но стоило ему снова пересечься на съемках очередных «Людей X» с Дженнифер Лоуренс, как между ними вспыхнула страсть. Причем с такой силой, что дело дошло до помолвки. Правда, свадьбой эти отношения не увенчались. Спустя год после второго воссоединения пара окончательно распрощалась.

Сегодня и Дженнифер, и Николас состоят в новых отношениях (Лоуренс недавно вышла замуж за галериста Кука Марони), хотя им обоим пришлось потратить время и силы на поиски любви. Так, Холт заводил романы с актрисами Кристен Стюарт и Дианой Арагон. Но лишь с бывшей моделью Playboy Брайаной Холли, похоже, обрел счастье, ведь в апреле прошлого года у пары родился ребенок.

Николас так тщательно оберегает личную жизнь от чужих глаз, что репортерам даже не удалось выяснить, кто у него появился на свет - сын или дочь. Актер не упускает повода съязвить на эту тему.

- Я очень благодарен папарацци, - говорит Холт. - Никому лучше них не удалось составить мой семейный альбом. К сожалению, у меня самого на это не хватает времени.

<подзаголовок>Секрет актерской жизни

В последние несколько лет популярность Николаса набирает обороты. Он снялся в ставшем культовом фильме «Безумный Макс. Дорога ярости», а его герой - Накс - очень полюбился зрителями.

Еще одна удача актера - роль в картине «Фаворитка», получившей 10 номинаций на «Оскар». Холт сыграл, по его словам, «придворного мерзавца» (действие фильма происходит в Англии начала XVIII века при дворе королевы Анны). Кстати, кастинг для этого фильма был одним из самых странных в его карьере.

- Я спросил у режиссера Йоргоса Лантимоса, каким он видит моего персонажа, - рассказывает Холт. - А он ответил, что понятия не имеет! И что вы думаете? На кастинге он попросил меня собирать воображаемые энергетические бобы и одновременно читать нужные реплики!

Впрочем, даже успешные и талантливые актеры не застрахованы от неудач. Так, недавние картины с участием Холта - «За пропастью во ржи», в которой он сыграл писателя Джерома Сэлинджера, и «Толкиен», где он воплотил образ автора «Властелина колец», были довольно прохладно приняты критиками и зрителями. Но Николас не ропщет.



- Я достаточно давно в этом бизнесе и хорошо понимаю: порой случаются моменты, когда все начинают охать-ахать и говорить, что настал звездный час в карьере, - рассказывает Николас. - Но со временем понимаешь - все не так просто. И единст¬венное, что можешь сделать, - это сотрудничать с хорошими людьми, профессионалами и гордиться конкретно своими трудами. У тебя нет никакого контроля над результатом. Потому все, что мне остается, - лишь получать удовольствие в процессе.

Текст: Виктория Грабовская