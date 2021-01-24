Улыбка, память и настоящая любовь Дайан Китон

Дайан Китон всегда была белой вороной в Голливуде и имела дерзость отличаться от других – образом жизни, внешним видом, меткими высказываниями и даже отношением к возрасту.

Кстати, 5 января американская актриса отметила 75-летие

Дайан Китон дебютировала в кино, сыграв в «Крестном отце» у Фрэнсиса Форда Копполы Кей Адамс – подругу, а потом и жену Майкла Корлеоне.

«Оскар» она получила за главную роль в картине Вуди Аллена «Энни Холл» – поговаривали, что фильм основан на реальных отношениях режиссера и актрисы, а образ главной героини списан с Дайан. Благодаря этой же работе Китон продемонстрировала свой фирменный стиль одежды, которого придерживается и в реальной жизни: костюмы мужского кроя, галстуки, шляпы, сочетание винтажных и трендовых вещей.

Дайан связывали романтические отношения не только с Вуди Алленом, но и с такими харизматичными мужчинами, как Уоррен Битти, Аль Пачино, Джек Николсон. Впрочем, замуж она так и не вышла. А радость материнства решила познать в довольно позднем возрасте: когда ей было уже под 50, Китон удочерила девочку по имени Декстер (сейчас ей 25), а затем усыновила мальчика Дюка (ему в прошлом году исполнилось 20).

Есть у Дайан чудесное хобби, благодаря которому она реализует свой бездонный творческий потенциал, ну и зарабатывает: покупает старые, полуразрушенные дома, реставрирует их продает. Также актриса профессионально занимается фотографией.

А еще Дайан противница пластической хирургии и всегда улыбается, когда ее фотографируют. Может в этом секрет ее неувядающего обаяния?

– Мама всегда имела огромное влияние на меня. Когда ей было около 40 лет, она заинтересовалась фотографией и оборудовала себе темную комнату. Мне тоже стало интересно, я взяла фотоаппарат Nikkormat и начала снимать. Мама была кем-то вроде «тайного художника», но никогда не имела возможности развиваться дальше. Она пожертвовала своей карьерой ради семьи.

– Я никогда не была большой кинозвездой, частично из-за своего нежелания оказаться в центре внимания, в том числе таблоидов. У меня были возможности для этого. Но я спрашивала себя: «Действительно ли я этого хочу? Готова ли идти на все только для того, чтобы стать звездой?». И мой ответ был: «Нет, не готова». Я решила, что не хочу, чтобы моя жизнь протекала на публике.

– Мне нравится быть одетой удобно, иначе я чувствую себя суетливой. Не могу ходить на высоких каблуках, никогда не ношу ничего без бретелек, ненавижу короткие рукава. Но я люблю дизайн, люблю примерять и покупать вещи.

– Романтическая любовь быстро проходит, хотя приятно, когда вас боготворят, целуют и говорят, как вы прекрасны. К подобному отношению быстро привыкаешь. Но это не настоящая любовь. Идея романтической любви очень опасна для меня. Я люблю мужчин, но я должна смотреть правде в глаза.

– Я странная, ведь единственная в своем поколении актеров, кто всю жизнь был одинок. Мне не грустно от этого, так как, мне кажется, больше я нуждалась в материнстве. Но замужество, по моему мнению, никогда не было хорошей идеей для меня. И я рада, что не стала этого делать. Во мне чего-то не хватает, и думаю, в первую очередь, заботы, которая требовалась бы супругу.

– Большую часть своей жизни провела в ожидании, что кто-то заметит меня, заинтересуется мной и я кому-то понадоблюсь. Но, видимо, никто не ожидал от меня чего-то выдающегося. Никто никогда не говорил обо мне: «О, у нее большое будущее!». Я шла к этому будущему медленно, но упорно. Я хватала на лету каждый шанс, цеплялась за любую возможность, используя те инструменты, которые были у меня под рукой.

– Очень горжусь тем, что выжила в кинобизнесе. Это не только моя заслуга, но и моих партнеров. У меня было несколько периодов в карьере: один из них связан с Вуди Алленом, другой – с Уорреном Битти. Интересно, что самые длительные отношения – это рабочие, которые переплелись у меня с романтическими.

– Помню, была в шоке, когда мне вручали «Оскар» за «Энни Холл». Я совершенно не надеялась выиграть у таких больших звезд, как Джейн Фонда. Подумала, что это какая-то ошибка, хотя и прекрасная.

– Самое сексуальное в мужчине – юмор. И это то, что объединяет моих бойфрендов.

– Всю любовь отдаю своим детям. Жизнь меняется, когда у вас дети: не вы, а они становятся сутью вашей жизни. Растить детей – самая потрясающая работа в мире. Все сразу становится на свои места: вы понимаете, кто вы, где и зачем. Один из моих любовников как-то сказал мне: «Ты очень поздний застройщик». И он оказался прав: я стала приемной матерью только в 49 лет, потому что раньше не чувствовала готовности к материнству.

– Дети дали мне самые удивительные, потрясающие, бесподобные, шокирующие взаимоотношения в моей жизни. Я провела слишком много времени, беспокоясь о том, любят меня мужчины или нет. Я была ужасно требовательна к тем, в кого влюблялась. Ожидала, что мужчина должен постоянно думать обо мне: какая я привлекательная, очаровательная и замечательная. Но обнаружила, что любовь к детям – самая бескорыстная и гуманная любовь.

– Не люблю возвращаться к прошлому и пересматривать фильмы со своим участием. Лучше, если все останется в моей памяти в первозданном виде, как это запечатлелось с самого начала. Жизнь идет вперед, я не собираюсь сидеть и смотреть на себя прежнюю.

– Мой совет начинающим актерам: работайте, и чем больше, тем лучше для вас. И еще – не впадайте в манерную изысканность.

– Я бы не использовала слово «счастье» для характеристики своего состояния. Просто поняла, что не могу иметь все – жизнь гораздо сложнее, чем я и мои желания.

– Жизнь – удивительная штука. Благодаря людям вы попадаете туда, где никогда бы не побывали, если бы не они.

– Любите жизнь. Улыбайтесь. И не забывайте красить губы!

Текст: Ирина Горская