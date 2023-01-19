Що подивитися у кіно: прем'єри тижня 19–25 січня 2023 року
Кінопрем'єри у кінотеатрах України – огляд фільмів.
Сьогодні афіша кінотеатрів України багата на фільми попередніх тижнів. У четвер, 19 січня, кіноафіша на тиждень поповнилася парочкою нових фільмів, одному з яких дуже радітимуть діти – мультфільму «Аргонатси».
Також у кінопрем'єри тижня в Україні додався фільм для дорослішого покоління – «Вавилон». У цьому фільмі знялися легендарні актори, такі як Бред Пітт, Марго Роббі та інші.
Аргонатси. Нова Легенда
Франція, 2023 (мультфільм, пригоди, сімейний)
Період прокату: 19.01.2023 – 01.02.2023.
Пригодницький мультфільм, який розповідає про мишку, яка збуджена легендами про пригоди інших та зважилася на власні пригоди! Тож народилася нова легенда!
Вавилон
США, 2022 (драма)
Період прокату: 19.01.2023 – 08.02.2023.
Драматичний фільм із неймовірним зірковим кастом – Бредом Піттом та Марго Роббі. У цьому фільмі розкажуть про великі амбіції, злети та падіння в епоху декадансу. Також у цьому фільмі покажуть, як починалася розпуста в Голлівуді.
Одного чудового ранку
Франція, Великобританія, Німеччина, 2022 (мелодрама)
Фільм про матір-одиначку, яка піклується не лише про дитину, а й про хворого батька. У житті героїні з'являється привабливий чоловік, але їм не судилося бути разом.
Важливо! Графік прем'єр на тиждень може змінюватися через відключення світла та повітряні тривоги.