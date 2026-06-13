Як пройшла головна закупівельна премія країни «Zakupivli.Кращі 2026».

Київ, Unit City, 5 червня 2026 року: найбільший електронний майданчик провів церемонію нагородження лідерів ринку — «Zakupivli.Кращі 2026».

Подія об’єднала провідні державні установи, комерційні компанії та постачальників, які попри всі виклики рухають економіку України вперед.

Цьогоріч найкращих визначали у категоріях «Експертний вибір» та «Громадський вибір». Експертне журі обирало трійки фіналістів та визначало переможців у 13 номінаціях, проаналізувавши цифри за 2025 рік.

У категорії «Громадський вибір» номінувати себе чи свого партнера могла будь-яка державна чи комерційна компанія. Після цього на відкритому голосуванні відзначали кращих. Цього року було отримано рекордну кількість заявок, понад 300 компаній проявили ініціативу та подали заявки. Журі відбирало ТОП-10, аналізуючи аргументації, а вже серед них спільнота зробила свій вибір через відкрите голосування.

«Те, що ви робите щодня — це не просто дії в кабінеті, це реальні зміни для країни. За тисячами процедур стоять врятовані життя, вчасно доставлене обладнання та стабільність нашого бізнесу», — зазначила під час відкриття церемонії Наталія Ковальова, директорка майданчика.

Премія чітко підсвітила: кожен закупівельник та постачальник сьогодні робить велику справу, яка тримає та розвиває економіку всієї країни. Держава і бізнес навчилися працювати у синергії, оперативно закриваючи як оборонні, так і щоденні цивільні потреби. Ця подія показала, як знаходити надійне пальне, купувати ліки й техніку, впевнено тримаючи баланс між швидкістю у комерції та залізною стійкістю в державному секторі.