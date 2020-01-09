Кейт Миддлтон – 38!

Сегодня герцогиня Кембриджская празднует день рождения!

Кейт Миддлтон остается одной из самых популярных персон в Великобритании!

Но в детстве Кейт не чувствовала себя особенной, она родилась в семье пилота и стюардессы, среди своих сестер девочка была старшей, поэтому частично занималась их воспитанием, проявляя ответственность.

Когда будущей герцогине было 5 лет, родители основали логистическую компанию, занимавшуюся доставкой, в скором времени она начала приносить существенный доход. Кейт училась в школе Сэнт-Эндрюс, затем стала студенткой частного колледжа Мальборо, после чего продолжила обучение в Шотландии.

Выбор Сент-Эндрюсского университета, куда Кейт поступила в 2001 году, можно назвать судьбоносным, ведь здесь девушка познакомилась с принцем.

С 2002 года будущие супруги дружили, а вскоре стали парой. Кейт представили членам королевской семьи, она получила статус официальной возлюбленной Уильяма. Впрочем, свадьба могла и не случиться, ведь в 2007 году Кейт взяла в отношениях перерыв, в о помолвке влюбленные объявили лишь в 2010 году.

После замужества Кэтрин получила не только титул герцогини Кембриджской, а и свой собственный герб, она активно изучала королевские традиции и сразу завоевала уважение тем, что неуклонно им следовала.

В 2013 году в семье Кейт и Уильяма родился первенец, его назвали Джорджем, спустя почти два года на свет появилась девочка Шарлотта. А третье пополнение в семье случилось в 2018 году, Кейт подарила супругу второго сына, Луи.

Напомним,