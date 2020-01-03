Сколько Кейт Миддлтон потратила на свой гардероб в 2019 году

3 января 2020 21:00 Александр Кива
Сколько Кейт Миддлтон потратила на свой гардероб в 2019 году
Сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году: Впечатляющая сумма

Вы не поверите: в два раза больше, чем в 2018-м!

Читайте такжеОн заменит вам любимую толстовку: новый тренд в одежде 2020 года
В 2019 году Кейт Миддлтон сменила стилиста, и расходы на новые наряды, конечно же, увеличились вдвое.

Супруга принца Уильяма примерила более 80 образов. И хотя большинство из них — удачный микс новых нарядов и тех вещей, в которых герцогиню Кембриджскую уже видели ранее, серьезных трат избежать не удалось.

Так, британский таблоид Daily Mail подсчитал, что обновленный гардероб обошелся супруге принца Уильяма в 103 000 фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен). Это вдвое больше, чем в прошлом году: тогда траты на одежду составили 68 334 фунта стерлингов, но меньше, чем в 2017-м, когда расходы на гардероб оценили в 119 000.

Напомним,

 

Облако тегов

Кейт Миддлтон стиль стиль звезд новости

Материалы по теме

Леся Никитюк стала новым «ревизором»
Новости

Леся Никитюк стала новым «ревизором»
Жена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини
Новости

Жена экс-«Холостяка» Максима Чмерковского восхитила Сеть ярким снимком в бикини
19-летняя внучка Софии Ротару в США билась с Брэдли Купером
Новости

19-летняя внучка Софии Ротару в США билась с Брэдли Купером
Маша Ефросинина откровенно призналась, почему начала изводить себя жесткими диетами
Новости

Маша Ефросинина откровенно призналась, почему начала изводить себя жесткими диетами

Популярное на сайте

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019

МастерШеф-9: кто стал победителем в шоу 27.12.2019
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
Топ-модель по-украински: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

Популярное видео

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)

Новогодний Вечерний Квартал – смотреть выпуск онлайн (эфир от 31.12.2019)
По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)

По разным берегам: смотреть онлайн 16 серию (эфир от 30.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 27.12.2019)
Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)

Елка на миллион: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 31.12.2019)
tv.ua