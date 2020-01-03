Сколько Кейт Миддлтон потратила на свой гардероб в 2019 году
Вы не поверите: в два раза больше, чем в 2018-м!
Супруга принца Уильяма примерила более 80 образов. И хотя большинство из них — удачный микс новых нарядов и тех вещей, в которых герцогиню Кембриджскую уже видели ранее, серьезных трат избежать не удалось.
Так, британский таблоид Daily Mail подсчитал, что обновленный гардероб обошелся супруге принца Уильяма в 103 000 фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен). Это вдвое больше, чем в прошлом году: тогда траты на одежду составили 68 334 фунта стерлингов, но меньше, чем в 2017-м, когда расходы на гардероб оценили в 119 000.
Напомним,
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