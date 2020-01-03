Сколько Кейт Миддлтон потратила на свой гардероб в 2019 году

Сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году: Впечатляющая сумма

Вы не поверите: в два раза больше, чем в 2018-м!

В 2019 году Кейт Миддлтон сменила стилиста, и расходы на новые наряды, конечно же, увеличились вдвое.

Супруга принца Уильяма примерила более 80 образов. И хотя большинство из них — удачный микс новых нарядов и тех вещей, в которых герцогиню Кембриджскую уже видели ранее, серьезных трат избежать не удалось.

Так, британский таблоид Daily Mail подсчитал, что обновленный гардероб обошелся супруге принца Уильяма в 103 000 фунтов стерлингов (более 3 миллионов гривен). Это вдвое больше, чем в прошлом году: тогда траты на одежду составили 68 334 фунта стерлингов, но меньше, чем в 2017-м, когда расходы на гардероб оценили в 119 000.

Напомним,