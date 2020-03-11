Товары из Китая: с кем сотрудничать, чтобы не сорвать поставки

Украинские предприниматели все чаще предлагают потребителям товары из поднебесной, пренебрегая отечественной продукцией.

Читайте также Коронавирус научился маскироваться под другое заболевание Правильный выбор И это не удивительно. Китай – это страна продвинутых технологий и передовых производственных мощностей. Украинские производители проигрывают не только в качестве, а и стоимости аналогичных товаров. Поэтому наши бизнесмены штудируют китайские торговые площадки в поисках выгодных предложений. Чтобы не остаться в проигрыше, предпринимателям необходимо не просто заказать понравившуюся продукцию, а и позаботиться о том, чтобы доставка грузов из Китая в Украину была без задержек, чем славится компания Meest China. Они оперативно осуществляют: транспортировку грузов массой более 30 кг;

консолидируют и проверяют качество товара;

предлагают выгодные условия и доступные цены;

курьерскую доставку к адресату. Лояльность компании к малому и среднему бизнесу расширяет возможности предпринимательской деятельности. А мобильное приложение позволяет контролировать все передвижения груза в реальном времени и точно знать, когда будет доставлен заказ. Чем Meest China отличается от других компаний Благодаря многолетнему опыту работы в сфере транспортно-логистических услуг, компания разработала четкую схему работы. Что обеспечивает: отсутствие срыва сроков поставок;

грамотное оформление документов (легализация, растаможка);

несение финансовой ответственности за сохранность посылок;

помощи в выбраковке продукции и решении споров с поставщиками. В штате подбираются грамотные, квалифицированные кадры, способные принимать правильные решения в критических ситуациях. Эта компания понимает, что от качества их работы зависит успешность многих украинских предпринимателей. Сроки и способы транспортировки Все грузы доставляются на склад в Китае, где проходят проверку (по требованию заказчика), консолидацию, формирование сборных или разбивку на несколько поставок. Стоимость составляет 2-8,8 доллара за кг., и зависит от метода транспортировки на Украину. Это может быть: авиаперевозка (14-21 день);

ж/д перевозка (35-45 дней);

транспортировка морем (55-65 дней). Указанные сроки включают в себя растормаживание и доставку в Киев. Переправка по территории Украины может занять еще несколько дней. Meest China – это надежная транспортно-логистическая компания, которая пользуется популярностью среди тысяч украинских предпринимателей. Это не просто перевозчик, а мощное оружие современного бизнеса.

Товари з Китаю: з ким співпрацювати, щоб не зірвати поставки

Українські підприємці все частіше пропонують споживачам товари з піднебесної, нехтуючи вітчизняною продукцією. І це не дивно. Китай - це країна просунутих технологій і передових виробничих потужностей. Українські виробники програють не тільки в якості, а й вартості аналогічних товарів. Тому наші бізнесмени вивчають китайські торгові майданчики в пошуках вигідних пропозицій.

Правильний вибір

Щоб не залишитися в програші, підприємцям необхідно не просто замовити вподобану продукцію, а й подбати про те, щоб доставка вантажів з Китаю в Україну була без затримок, чим славиться компанія Meest China. Вони оперативно здійснюють:

транспортування вантажів масою понад 30 кг;

консолідують і перевіряють якість товару;

пропонують вигідні умови та доступні ціни;

кур'єрську доставку до адресата.

Лояльність компанії до малого і середнього бізнесу розширює можливості підприємницької діяльності. А мобільний додаток дозволяє контролювати всі пересування вантажу в реальному часі і точно знати, коли буде доставлено замовлення.

Чим Meest China відрізняється від інших компаній

Завдяки багаторічному досвіду роботи в сфері транспортно-логістичних послуг, компанія розробила чітку схему роботи. Що забезпечує:

відсутність порушення термінів поставок;

грамотне оформлення документів (легалізація, розмитнення);

несення фінансової відповідальності за збереження посилок;

допомогу у вибракуванні продукції і вирішенні суперечок з постачальниками.

У штаті підбираються грамотні, кваліфіковані кадри, здатні приймати правильні рішення в критичних ситуаціях. Ця компанія розуміє, що від якості їх роботи залежить успішність багатьох українських підприємців.

Терміни і способи транспортування

Всі вантажі доставляються на склад в Китаї, де проходять перевірку (на вимогу замовника), консолідацію, формування збірних або розбивку на кілька поставок. Вартість складає 2-8,8 долара за кг., і залежить від методу транспортування в Україну. Це може бути:

авіаперевезення (14-21 день);

ж/д перевезення (35-45 днів);

транспортування морем (55-65 днів).

Зазначені терміни включають в себе розтаможення і доставку до Києва. Переправлення через територію України може зайняти ще декілька днів.

Meest China - це надійна транспортно-логістична компанія, яка користується популярністю серед тисяч українських підприємців. Це не просто перевізник, а потужна зброя сучасного бізнесу.

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