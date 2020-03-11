Товары из Китая: с кем сотрудничать, чтобы не сорвать поставки
Украинские предприниматели все чаще предлагают потребителям товары из поднебесной, пренебрегая отечественной продукцией.
Правильный выбор
Чтобы не остаться в проигрыше, предпринимателям необходимо не просто заказать понравившуюся продукцию, а и позаботиться о том, чтобы доставка грузов из Китая в Украину была без задержек, чем славится компания Meest China. Они оперативно осуществляют:
- транспортировку грузов массой более 30 кг;
- консолидируют и проверяют качество товара;
- предлагают выгодные условия и доступные цены;
- курьерскую доставку к адресату.
Лояльность компании к малому и среднему бизнесу расширяет возможности предпринимательской деятельности. А мобильное приложение позволяет контролировать все передвижения груза в реальном времени и точно знать, когда будет доставлен заказ.
Чем Meest China отличается от других компаний
Благодаря многолетнему опыту работы в сфере транспортно-логистических услуг, компания разработала четкую схему работы. Что обеспечивает:
- отсутствие срыва сроков поставок;
- грамотное оформление документов (легализация, растаможка);
- несение финансовой ответственности за сохранность посылок;
- помощи в выбраковке продукции и решении споров с поставщиками.
В штате подбираются грамотные, квалифицированные кадры, способные принимать правильные решения в критических ситуациях. Эта компания понимает, что от качества их работы зависит успешность многих украинских предпринимателей.
Сроки и способы транспортировки
Все грузы доставляются на склад в Китае, где проходят проверку (по требованию заказчика), консолидацию, формирование сборных или разбивку на несколько поставок. Стоимость составляет 2-8,8 доллара за кг., и зависит от метода транспортировки на Украину. Это может быть:
- авиаперевозка (14-21 день);
- ж/д перевозка (35-45 дней);
- транспортировка морем (55-65 дней).
Указанные сроки включают в себя растормаживание и доставку в Киев. Переправка по территории Украины может занять еще несколько дней.
Meest China – это надежная транспортно-логистическая компания, которая пользуется популярностью среди тысяч украинских предпринимателей. Это не просто перевозчик, а мощное оружие современного бизнеса.
Товари з Китаю: з ким співпрацювати, щоб не зірвати поставки
Українські підприємці все частіше пропонують споживачам товари з піднебесної, нехтуючи вітчизняною продукцією. І це не дивно. Китай - це країна просунутих технологій і передових виробничих потужностей. Українські виробники програють не тільки в якості, а й вартості аналогічних товарів. Тому наші бізнесмени вивчають китайські торгові майданчики в пошуках вигідних пропозицій.
Правильний вибір
Щоб не залишитися в програші, підприємцям необхідно не просто замовити вподобану продукцію, а й подбати про те, щоб доставка вантажів з Китаю в Україну була без затримок, чим славиться компанія Meest China. Вони оперативно здійснюють:
- транспортування вантажів масою понад 30 кг;
- консолідують і перевіряють якість товару;
- пропонують вигідні умови та доступні ціни;
- кур'єрську доставку до адресата.
Лояльність компанії до малого і середнього бізнесу розширює можливості підприємницької діяльності. А мобільний додаток дозволяє контролювати всі пересування вантажу в реальному часі і точно знати, коли буде доставлено замовлення.
Чим Meest China відрізняється від інших компаній
Завдяки багаторічному досвіду роботи в сфері транспортно-логістичних послуг, компанія розробила чітку схему роботи. Що забезпечує:
- відсутність порушення термінів поставок;
- грамотне оформлення документів (легалізація, розмитнення);
- несення фінансової відповідальності за збереження посилок;
- допомогу у вибракуванні продукції і вирішенні суперечок з постачальниками.
У штаті підбираються грамотні, кваліфіковані кадри, здатні приймати правильні рішення в критичних ситуаціях. Ця компанія розуміє, що від якості їх роботи залежить успішність багатьох українських підприємців.
Терміни і способи транспортування
Всі вантажі доставляються на склад в Китаї, де проходять перевірку (на вимогу замовника), консолідацію, формування збірних або розбивку на кілька поставок. Вартість складає 2-8,8 долара за кг., і залежить від методу транспортування в Україну. Це може бути:
- авіаперевезення (14-21 день);
- ж/д перевезення (35-45 днів);
- транспортування морем (55-65 днів).
Зазначені терміни включають в себе розтаможення і доставку до Києва. Переправлення через територію України може зайняти ще декілька днів.
Meest China - це надійна транспортно-логістична компанія, яка користується популярністю серед тисяч українських підприємців. Це не просто перевізник, а потужна зброя сучасного бізнесу.
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