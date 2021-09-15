Что делать и куда обращаться, если при перевозке почта испортила ваш заказ.

Поврежденные товары и никакой компенсации. В сети массово жалуются на испорченные вещи по почте. В программе «Ранок з Україною» (канал «Украина»), Лилия Ребрик и Григорий Герман рассказали, что делать в подобной ситуации.

О почтовой перевозке составляют легенды. Испорченные товары, пропавшие вещи и даже мошенничество! И как быть уверенным, что это будет не ваша посылка? Юрист уверяет – в случае повреждения вещей есть несколько путей решения проблемы. Во-первых, по закону почтовой связи вам должны компенсировать утерянное:

Если посылка повреждена или утеряна, человек имеет право вернуть 100% объявленной стоимости, штраф в размере 25% от суммы посылки, а также деньги за саму пересылку, – комментирует юрист Юрий Белоус.

Как добиться компенсации за испорченную посылку по почте – ответ юриста / pixabay.com

Для этого оценивать вещи юрист советует в соответствии с реальной стоимостью. Чего большинство украинцев не делает, чтобы не платить комиссию. Однако есть и другой путь – обратиться в Госпродпотребслужбу, ведь ваши права как потребителя были нарушены.

Обратитесь письменно с просьбой о возмещении, ведь это ваше право, предусмотренное правилами почтовой связи и Законом о почтовой связи, – советует юрист.

А если из посылки что-то исчезло, смело обращайтесь в полицию.

Если кто-то целенаправленно открыл посылку и украл вещь – это преступление – кража, то есть уголовная ответственность! И обязанность почты – возместить определенную сумму! – отметил юрист.

В любом случае лучше сразу тщательно проверять посылку в отделении почты. Если там чего-то не хватает – сразу фиксируйте все на видео или фото, вызывайте начальника и просите составить акт потерянного и обязательно сохраняйте чеки. Ведь именно такие доказательства могут повлиять на компенсацию.