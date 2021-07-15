Как не набрать лишний вес на отдыхе all inclusive: действенные способы от Сони Плакидюк

15 июля 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Как не набрать лишний вес на отдыхе all inclusive: действенные способы от Сони Плакидюк

Разгар лета – самое время наслаждаться отдыхом в отелях с all inclusive. Но как устоять от постоянных соблазнов съесть что-то вкусненькое и не вернуться домой тяжелее на несколько кило?

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Ответ на этот вопрос знает Соня Плакидюк – fashion&celebrity-фотограф и эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», которое показывал Новый канал. Недавно она отдыхала в Турции и вернулась в Киев худее на 2,5 килограмма, чем была до поездки.

Во-первых, я поехала на отдых с маленькими розовыми весами. Все, кому сообщала об этом, немножко хихикали надо мной, но в прошлый раз три дня без весов и слишком хлебосольный званый ужин торжественно приехали на моих боках, чем существенно меня напряг по возвращению, – призналась Соня. – Я очень быстро поправляюсь, а еще мне важно все контролировать, видеть цифры. Поэтому наконец купила умные часы и теперь азартно калькулирую все свои телодвижения, энергичные танцы и карабканье по ступенькам. В конце дня свожу дебет с кредитом ккал, и это внушает спокойствие, что я все сделала правильно и не пустила на самотек.

Также девушка отказалась от ужинов – после обильного приема пищи на ночь она плохо спит и долго высыпается.

Плюс, после такого бонусом прилетает отечность, и нужно приложить усилия, чтоб ее убрать и не выглядеть заплывшей картошинкой. Вместо ужина я придумывала себе другое занятие, идеально, если в отеле есть спа, и ужин можно заменить массажем или походом в хамам, – отметила Соня. – «Это же варварство, все едят, а ты сосешь лапку в номере», – скажете вы. А я отвечу, что это гораздо легче, чем есть исключительно ПП-продукты 3-4 раза в день и постоянно себя контролировать, запихиваясь только полезным. Я же пробовала фисташковые пирожные, которые манили меня ароматами и липкими бочками, ела по три шарика gelato после утренних омлетов, наворачивала вкусненькую жирненькую рыбку, арбузы, черешню и лаваши с сыром – просто до 16 часов.

Таким образом фотограф не чувствовала себя обделенной в плане гастрономических изысков, ничего не давило на психику, а просыпаться по утрам было проще простого.

Я не утверждаю, что вам нужно бежать и повторять за мной, но получаю много писем о том, что мотивирую девушек взять себя в руки, пройти обследование у эндокринолога и изменить пищевые привычки, – добавила Плакидюк.

Напомним,

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