Соня Плакидюк устроила обворожительную фотосессию в бассейне ‒ фото в купальнике

11 июля 2021 14:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Соня Плакидюк устроила обворожительную фотосессию в бассейне ‒ фото в купальнике
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк
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Фэшн-фотограф Соня Плакидюк продолжает делиться яркими кадрами с отдыха в Турции.

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 Знаменитость понежилась на солнышке и показала результаты загара. Соня позировала в бассейне в сдельном купальнике черного цвета, запрокинув голову к солнцу. Образ звезда завершила массивными солнцезащитными очками, красной помадой и золотыми серьгами в форме сердечка. Длинные рыжие волосы девушка собрала в фирменную прическу с закрученной косой.

Очень странно собирать комплименты по поводу деликатного персикового загара — он случился со мной впервые в жизни. Так бывает в правильном месте с правильным средством,
‒ написала в посте судья «Супер топ-модель по-украински».

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Поклонники не могут налюбоваться кумиром. Многие восхищаются умением Сони подавать себя перед камерой, они уверены, что все прелести фигуры и стиль звезды всегда продемонстрированы с лучших ракурсов: «Как шикарно Вы всегда позируете», «Вы прекрасны в любой одежде и в любом образе», «Эта помада вам очень идет», «Очень красиво», «Вы прелестны», «Горячая женщина».

Напомним,

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