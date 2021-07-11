Соня Плакидюк устроила обворожительную фотосессию в бассейне ‒ фото в купальнике
11 июля 2021 14:00
Фэшн-фотограф Соня Плакидюк
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Фэшн-фотограф Соня Плакидюк продолжает делиться яркими кадрами с отдыха в Турции.
Знаменитость понежилась на солнышке и показала результаты загара. Соня позировала в бассейне в сдельном купальнике черного цвета, запрокинув голову к солнцу. Образ звезда завершила массивными солнцезащитными очками, красной помадой и золотыми серьгами в форме сердечка. Длинные рыжие волосы девушка собрала в фирменную прическу с закрученной косой.
Очень странно собирать комплименты по поводу деликатного персикового загара — он случился со мной впервые в жизни. Так бывает в правильном месте с правильным средством,‒ написала в посте судья «Супер топ-модель по-украински».
Напомним,