Соня Плакидюк устроила обворожительную фотосессию в бассейне ‒ фото в купальнике

Фэшн-фотограф Соня Плакидюк продолжает делиться яркими кадрами с отдыха в Турции.

Знаменитость понежилась на солнышке и показала результаты загара. Соня позировала в бассейне в сдельном купальнике черного цвета, запрокинув голову к солнцу. Образ звезда завершила массивными солнцезащитными очками, красной помадой и золотыми серьгами в форме сердечка. Длинные рыжие волосы девушка собрала в фирменную прическу с закрученной косой.

Очень странно собирать комплименты по поводу деликатного персикового загара — он случился со мной впервые в жизни. Так бывает в правильном месте с правильным средством,

‒ написала в посте судья «Супер топ-модель по-украински».

Поклонники не могут налюбоваться кумиром. Многие восхищаются умением Сони подавать себя перед камерой, они уверены, что все прелести фигуры и стиль звезды всегда продемонстрированы с лучших ракурсов: «Как шикарно Вы всегда позируете», «Вы прекрасны в любой одежде и в любом образе», «Эта помада вам очень идет», «Очень красиво», «Вы прелестны», «Горячая женщина».

Напомним,