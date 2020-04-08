Фестиваль Чорноморські Ігри відбудеться у 2021 році: офіційна заява

Оргкомітет 18-го Всеукраїнського Благодійного Дитячого Фестивалю «Чорноморські Ігри» прийняв рішення перенести проведення фінальної частини фестивалю з липня 2020-го року на липень 2021.

Таке рішення обумовлене епідеміологічною ситуацією в Україні та у світі в цілому.

Мета фестивалю залишається незмінною:

Знаходити талановитих дітей, надавати їм можливість для творчої реалізації;

Знайомити широкий загал з талановитими дітьми України за допомогою усіх видів комунікацій;

Створювати умови для обміну досвідом між досвідченими фахівцями музичної галузі, та тими, хто лише стає на цей шлях.

Усі пункти цієї мети потребують тісного контакту конкурсантів, їхніх батьків, викладачів з численною аудиторією та з фахівцями музичної індустрії: членами журі, організаторами, медіа. Без цього досягнення мети фестивалю є неможливим. Можливість унікальної практики та прямих контактів з найкращими фахівцями галузі є однією з найцінніших переваг фестивалю.

Ми чітко усвідомлюємо, що із завершенням термінів карантину водночас не зникне проблема небезпеки для здоров’я людей. Це стосується як здоров’я фізичного, так і психологічного. Для цього має пройти певний час. А оскільки фестиваль «Чорноморські Ігри» - це, насамперед, масштабне свято для дітей, ми не маємо права ризикувати їхнім здоров’ям та здоров’ям усіх глядачів та учасників проекту. Аби на належному рівні провести 18-ті «Чорноморські Ігри» у зазначений термін (26-28 липня 2020 у Скадовську), ми мали б до 17 травня здійснити живе прослуховування дітей. На сьогодні ми не маємо ніякої впевненості, що це стане можливим. Зміщення термінів фестивалю до вересня – теж є неможливим через початок навчального сезону, який, сподіваємося, зможе розпочатися вчасно.

Зі свого боку, ми прийняли рішення, що усі діти, які подали заявки на «Чорноморські Ігри 2020» та будуть відібрані до другого туру – живого прослуховування – автоматично потраплять до другого туру «Чорноморських Ігор 2021». Заради цього ми тимчасово змінимо положення фестивалю аби надати можливість взяти участь у ньому дітям, які у 2021 році перетнуть 16-річний віковий рубіж.

Ми дякуємо за увагу до «Чорноморських Ігор» усім талановитим дітям, їхнім батькам, педагогам, членам журі, партнерам, ЗМІ, артистам, глядачам. Ми впевнені, що усі разом ми подолаємо коронавірус та інші негаразди і обов’язково зустрінемось на 18-му фестивалі «Чорноморські Ігри» у 2021-му році! А поки що залишайтеся вдома, бережіть себе і будьте здоровими!