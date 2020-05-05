Говорит Украина: ток-шоу помогло испанке разыскать украинских сестер
В этом году программе «Говорить Україна», которая выходит по будням на канале «Украина», исполняется 8 лет.
Катерина была самой младшей в многодетной семье и переехала в Испанию, еще будучи ребенком. Она никого не помнит, забыла украинскую речь, но все равно начала поиск родственников.
«Я очень хотела узнать, как сложилась судьба моей семьи, – сказала Катерина в программе «Говорить Україна». – Моя испанская мама меня поддержала, и вот я обратилась к вам за помощью».
Девушка даже не догадывалась, что две другие сестры уже встретились в Украине: Марина живет в Италии, но специально приехала на родину, чтобы разыскать Аллу.
«Именно от Марины я узнала, что моих младших сестер и брата вроде бы усыновили семьи из Италии и Англии», – сказала на канале «Украина» Алла.
Выяснилось, что в Украине проживает еще одна сестра из этой многодетной семьи.
«Благодаря тому, что мы с Аллой были в одном интернате, то мы поддерживаем связь, – сказала Яна. – А вот как живут другие – очень хотелось бы об этом узнать».
«Мы жили скромно, но не отлынивали от работы. Однако прокормить большую семью было трудно, – объяснила мама сестер Валентина Шатило. – Я думаю, что были «доброжелательные» соседи, которые постоянно писали на нас жалобы в сельский совет. Мои дети им мешали».
Женщина призналась, что не искала дочерей и сына, потому что сначала не было возможности, а потом решила, что они ей этого не простят.
«Сейчас я очень жалею, что наделала столько ошибок в жизни», – сказала Валентина Шатило.
Несмотря на расставание, которое произошло много лет назад, украинские сестры стали общаться между собой и поддерживают связь с Катериной. Теперь они часто навещают маму и помогают ей.
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!
Напомним,