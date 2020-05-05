Говорит Украина: ток-шоу помогло испанке разыскать украинских сестер

5 мая 2020 16:16 Александр Кива
Говорит Украина: ток-шоу помогло испанке разыскать украинских сестер
Говорит Украина: ток-шоу помогло испанке разыскать украинских сестер

В этом году программе «Говорить Україна», которая выходит по будням на канале «Украина», исполняется 8 лет.

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За это время ток-шоу изменило жизни более 15 000 героев. Одна из его участниц покинула родину много лет назад, но помнила о своих украинских корнях. Благодаря ток-шоу испанка Катерина смогла увидеться с сестрами из Украины.

Катерина была самой младшей в многодетной семье и переехала в Испанию, еще будучи ребенком. Она никого не помнит, забыла украинскую речь, но все равно начала поиск родственников.

«Я очень хотела узнать, как сложилась судьба моей семьи, – сказала Катерина в программе «Говорить Україна». – Моя испанская мама меня поддержала, и вот я обратилась к вам за помощью».

Девушка даже не догадывалась, что две другие сестры уже встретились в Украине: Марина живет в Италии, но специально приехала на родину, чтобы разыскать Аллу.

«Именно от Марины я узнала, что моих младших сестер и брата вроде бы усыновили семьи из Италии и Англии», – сказала на канале «Украина» Алла.

Выяснилось, что в Украине проживает еще одна сестра из этой многодетной семьи.

«Благодаря тому, что мы с Аллой были в одном интернате, то мы поддерживаем связь, – сказала Яна. – А вот как живут другие – очень хотелось бы об этом узнать».

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Журналисты разыскали не только сестер, но и их маму. Выяснилось, почему много лет назад дети оказались в интернате.

«Мы жили скромно, но не отлынивали от работы. Однако прокормить большую семью было трудно, – объяснила мама сестер Валентина Шатило. – Я думаю, что были «доброжелательные» соседи, которые постоянно писали на нас жалобы в сельский совет. Мои дети им мешали».

Женщина призналась, что не искала дочерей и сына, потому что сначала не было возможности, а потом решила, что они ей этого не простят.

«Сейчас я очень жалею, что наделала столько ошибок в жизни», – сказала Валентина Шатило.

Несмотря на расставание, которое произошло много лет назад, украинские сестры стали общаться между собой и поддерживают связь с Катериной. Теперь они часто навещают маму и помогают ей.

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 19:50!

Напомним,

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