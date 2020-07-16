НМАУ ім. П.І. Чайковського є серцем музичної культури України
Про вплив музики на виховання відомо ще з часів античної епохи.
По суті, національні музичні академії, а провідна з них – Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, є осередками формування та організації сучасної музичної культури України. Саме тут зосереджені найкращі фахівці з усіх музичних спеціальностей, які продовжують розвиток вітчизняних шкіл і кращі традиції національної та світової культури.
Окрім основного, навчального процесу, НМАУ ім. П. І. Чайковського проводить постійну велику роботу з організації конкурсів, фестивалів, творчих і наукових форумів, завдання яких – знаходити талановитих дітей і молодь з усіх куточків України для їх професійного зростання. Ось лише кілька прикладів: щороку в Академії проводяться виконавські конкурси імені: Дмитра Бортнянського, Сергія Прокоф’єва, Мирослава Скорика, Богодара Которовича, Євгена Станковича, «Голос країни», «Кубок Києва» й інші мистецькі форуми, які збирають сотні обдарованих дітей – від найменших до старших за віком. Кращі з них стають згодом студентами нашої Академії.
Творчий процес Київської консерваторії також йде в ногу з часом і набуває розвитку на теренах інтернету. Цьогоріч до ювілейної дати – 7 травня 2020 року - ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Максим Тимошенко подарував музикантам чудовий онлайн-проект під назвою «Петро Чайковський 180», який ще раз доводить, що для музики немає жодних кордонів.
У період пандемії музичний челлендж став уособленням єдності світової творчої спільноти.
До марафону «Петрочайковський180» приєдналося загалом понад 200 музикантів не тільки з багатьох регіонів України, а ще й з різних куточків світу. Юні митці разом зі своїми викладачами, а також справжні зірки найкращих світових сцен долучилися до святкування 180-річчя Петра Чайковського.
Впродовж цих 17 років чимало переможців конкурсу в Кам’янці обрали шлях професійних музикантів, навчаючись спочатку в спеціалізованих музичних школах, коледжах, а потім закінчуючи вже як бакалаври і магістри нашу й інші музичні академії. Окремо слід підкреслити, що деякі з юних конкурсантів є переселенцями із зони воєнних дій, і які теж нині навчаються навчальних музичних закладах України. Додам також, що значна частина педагогів, які працюють в НМАУ ім. П. І. Чайковського, теж є переселенцями із східної України.
– Зазвичай, головами і членами журі музичних конкурсів, у тому числі міжнародних, є професори, педагоги нашої Академії, які зацікавлені в пошуках майбутніх обдарованих абітурієнтів, - розповідає ректор НМАУ ім. П.І.Чайковського Максим Олегович Тимошенко. - Крім того, від імені НМАУ ім. П. І. Чайковського ми надаємо свої відзнаки, нагороди, право виступити на сценах нашої Академії. Традиційно, що під час проведення конкурсів педагоги Академії проводять майстер-класи для конкурсантів ті їх вчителів.