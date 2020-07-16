НМАУ ім. П.І. Чайковського є серцем музичної культури України

Про вплив музики на виховання відомо ще з часів античної епохи.

Згадаю хоча б давньогрецького філософа Арістотеля, який вбачав у музиці дар зцілення й очищення, здатність «зміцнювати людську волю і прагнення до дії». Нагадаю також про те, що в Італії в 16 ст. існували інтернати, шпиталі, які називались консерваторії (у перекладі – охороняти, зберігати), де дітей-сиріт навчали музичному мистецтву. Отже, з давніх давен учбові музичні заклади, по суті, формували і розвивали музичну культуру країни. У ХХ ст. консерваторії, як вищі навчальні заклади, перейменовували в музичні академії, де готують майбутніх професіоналів – від виконавців, диригентів, оперних режисерів до композиторів і теоретиків.

По суті, національні музичні академії, а провідна з них – Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, є осередками формування та організації сучасної музичної культури України. Саме тут зосереджені найкращі фахівці з усіх музичних спеціальностей, які продовжують розвиток вітчизняних шкіл і кращі традиції національної та світової культури.

Окрім основного, навчального процесу, НМАУ ім. П. І. Чайковського проводить постійну велику роботу з організації конкурсів, фестивалів, творчих і наукових форумів, завдання яких – знаходити талановитих дітей і молодь з усіх куточків України для їх професійного зростання. Ось лише кілька прикладів: щороку в Академії проводяться виконавські конкурси імені: Дмитра Бортнянського, Сергія Прокоф’єва, Мирослава Скорика, Богодара Которовича, Євгена Станковича, «Голос країни», «Кубок Києва» й інші мистецькі форуми, які збирають сотні обдарованих дітей – від найменших до старших за віком. Кращі з них стають згодом студентами нашої Академії.

Творчий процес Київської консерваторії також йде в ногу з часом і набуває розвитку на теренах інтернету. Цьогоріч до ювілейної дати – 7 травня 2020 року - ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського Максим Тимошенко подарував музикантам чудовий онлайн-проект під назвою «Петро Чайковський 180», який ще раз доводить, що для музики немає жодних кордонів.

У період пандемії музичний челлендж став уособленням єдності світової творчої спільноти.

До марафону «Петрочайковський180» приєдналося загалом понад 200 музикантів не тільки з багатьох регіонів України, а ще й з різних куточків світу. Юні митці разом зі своїми викладачами, а також справжні зірки найкращих світових сцен долучилися до святкування 180-річчя Петра Чайковського.

Окремої уваги заслуговує унікальний дитячий конкурс у місті Кам’янка Черкаської області, яка є українською батьківщиною П. І. Чайковського. Саме сюди Петро Ілліч приїздив упродовж 28 років у маєток рідної сестри Олександри, саме тут працював над понад 30 своїми шедеврами. Ось уже 17 років поспіль в Кам’янці проводиться щорічний Відкритий музичний конкурс пам’яті П. І. Чайковського. Унікальність цього конкурсу полягає в тому, що він розрахований виключно для дітей шкіл, розташованих в маленьких містечках і районних центрах, тобто для тих обдарованих дітей, які не мають можливості відвідувати філармонічні зали, навчатись у провідних педагогів, знаходитись у вирі концертного життя. НМАУ ім. П. І. Чайковського є одним із засновників та організаторів цього фестивалю-конкурсу, під час якого професори Академії проводять майстер-класи, концерти. Усім учасникам запам’ятались авторські концерти і концертні виступи голів журі: Мирослава Скорика, Валентина Сильвестрова, Богдани Півненко, Мирослави Которович, Юрія Кота, Ірини Алексійчук, Людмили Марцевич, інших педагогів НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Впродовж цих 17 років чимало переможців конкурсу в Кам’янці обрали шлях професійних музикантів, навчаючись спочатку в спеціалізованих музичних школах, коледжах, а потім закінчуючи вже як бакалаври і магістри нашу й інші музичні академії. Окремо слід підкреслити, що деякі з юних конкурсантів є переселенцями із зони воєнних дій, і які теж нині навчаються навчальних музичних закладах України. Додам також, що значна частина педагогів, які працюють в НМАУ ім. П. І. Чайковського, теж є переселенцями із східної України.

– Зазвичай, головами і членами журі музичних конкурсів, у тому числі міжнародних, є професори, педагоги нашої Академії, які зацікавлені в пошуках майбутніх обдарованих абітурієнтів, - розповідає ректор НМАУ ім. П.І.Чайковського Максим Олегович Тимошенко. - Крім того, від імені НМАУ ім. П. І. Чайковського ми надаємо свої відзнаки, нагороди, право виступити на сценах нашої Академії. Традиційно, що під час проведення конкурсів педагоги Академії проводять майстер-класи для конкурсантів ті їх вчителів.

«Відслідковуємо» також перспективних дітей і молодь на мистецьких конкурсах всієї України. Ось лише з останніх прикладів: провідні професори НМАУ ім. П. І. Чайковського були запрошені до Львова на конкурс молодих співаків імені Василя Сліпака. Головами і членами журі у сімох номінаціях першого дистанційного, онлайн-конкурсу «Odesa Mysic Olymp» теж були наші відомі педагоги. Цікава деталь: лише в номінації «фортепіано» цього конкурсу членам журі довелось прослухати понад 220 юних піаністів віком від 5 до 25 років. Деякі з переможців «Odesa Mysic Olymp» представляли міста Краматорськ, Горлівку. Навіть у нових, «карантинних» умовах цей конкурс ще раз засвідчив наскільки багата Україна музично обдарованими дітьми. І наше завдання – підтримати, допомогти їм реалізувати свій талант, надати їм високу професійну підготовку".