Максим Фадеев шокировал результатами похудения: фото

29 июня 2020 14:00 Катерина Даниленко
Максим Фадеев шокировал результатами похудения: фото
Продюсер Максим Фадеев
социальная сеть Instagram

Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев серьезно занялся своим здоровьем и внешним видом.

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Исполнитель сумел похудеть на целых 100 килограммов. Ошеломить поклонников артист решил в своем Instagram.

Так, знаменитость опубликовал фото, на котором поместился двумя ногами в одну штанину своих огромных шорт. В комментарии артист обещал в скором времени поделится секретом похудения.

Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения,
‒ написал Фадеев.

Продюсер Максим Фадеев после похудения / социальная сеть Instagram

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Коллеги по цеху и подписчики 52-летнего певца эмоционально отреагировали на его преображение: «Вот это красавчик!», «Я тут 5 кг не могу сбросить, а тут целых 100! У меня шок!», «Но сильно не худейте. Все Ваше величие пропадает. Вам идет полнота», «Молодец! Опубликуйте методику».

Напомним,

Продюсер Максим Фадеев до похудения / социальная сеть Instagram
 

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