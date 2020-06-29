Максим Фадеев шокировал результатами похудения: фото
Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев серьезно занялся своим здоровьем и внешним видом.
Так, знаменитость опубликовал фото, на котором поместился двумя ногами в одну штанину своих огромных шорт. В комментарии артист обещал в скором времени поделится секретом похудения.
Всем мир! Это мои шорты... Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения,‒ написал Фадеев.
Напомним,
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