Радіо Ретро FM розігрує гроші у прямому ефірі!

2 сентября 2020 18:10 Юлия Крутиева
Радіо Ретро FM розігрує гроші у прямому ефірі!

Радіостанція запустила масштабну акцію, де тричі на день слухачі мають змогу отримати 250 грн або більше.

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Цього літа радіостанція Ретро FM оновилася, аби нагадати слухачам, як це круто бути молодими. І завдяки цій фразі ви можете виграти гроші у прямому ефірі.

Правила прості, вам необхідно зареєструватися у акції та слухати ефір радіостанції. Тричі на день у будь-який час ведучі телефонуватимуть учасникам і замість привітання, на слова «Привіт, це Ретро FM», слухачеві потрібно відповісти «Круто бути молодим». І все! Гроші ваші!

Якщо ведучі не отримають правильну відповідь, гроші переходять у наступну гру, і далі учасник може отримати 500 грн, 750 грн або ж 1000 грн.

Реєструйтеся та вигравайте гроші щодня у проекті «Круто гроші» на Ретро FM!

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