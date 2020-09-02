Радіо Ретро FM розігрує гроші у прямому ефірі!
Радіостанція запустила масштабну акцію, де тричі на день слухачі мають змогу отримати 250 грн або більше.
Правила прості, вам необхідно зареєструватися у акції та слухати ефір радіостанції. Тричі на день у будь-який час ведучі телефонуватимуть учасникам і замість привітання, на слова «Привіт, це Ретро FM», слухачеві потрібно відповісти «Круто бути молодим». І все! Гроші ваші!
Якщо ведучі не отримають правильну відповідь, гроші переходять у наступну гру, і далі учасник може отримати 500 грн, 750 грн або ж 1000 грн.
Реєструйтеся та вигравайте гроші щодня у проекті «Круто гроші» на Ретро FM!