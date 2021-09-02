На радиорынок Украины выходит новый сейлз-хаус Объединённая Радиогруппа

В новую структуру вошли одинадцать радиостанций и их digital ресурсы и Production Studio.

На украинском рекламном рынке 1 сентября 2021 года начинает работу новый сейлз-хауc - Объединенная Радиогруппа в состав которого вошли 11 радиостанций, а также их digital ресурсы и Production Studio. В частности, это Радио Пятница, Радио Шансон, Авторадио, Ретро FM, Power FM, DJ FM, NRJ, Перец FM, Бизнес Радио, Джем FM, Lounge FM.

"Целью создания сейлз-хауса было собрать украинские FM-радиостанции, digital-ресурсы и мощную профессиональную Production Studio, позволяющие удовлетворить даже самого требовательного клиента. Ресурсы, которые входят в состав сейлз-хауcа могут предложить охват в практически любой ЦА", - прокомментировала создание CEO новой структуры Елена Малышева.

Одна из основных задач Объединенной Радиогруппы - сделать рынок радиорекламы более удобным и комфортным благодаря легкому доступу рекламодателя одновременно ко всем ресурсам, статистике и оптимальному ценообразованию.

"Разнообразие медийных проектов, которые задействованы в сейлз-хаус Объединённая Радиогруппа, а так же успешный опыт Production Studio и digital-ресурсов - позволит выходить за рамки традиционной медиа-активности и создавать мультиплатформенные рекламные кампании", - резюмировала Елена Малышева.

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На радіоринок України виходить новий сейлз-хаус “Об'єднана Радіогрупа”

До нової структури увійшли одинадцять радіостанцій та їх digital ресурси і Production Studio.

На українському рекламному ринку 1 вересня 2021 року розпочинає роботу новий сейлз-хаус Об'єднана Радіогрупа до складу якого увійшли 11 радіостанцій, а також їх digital ресурси і Production Studio. Зокрема: Радіо П’ятниця, Радіо Шансон, Авторадіо, Ретро FM, Power FM, DJ FM, NRJ, Перець FM, Бізнес Радіо, Джем FM, Lounge FM.

"Метою створення сейлз-хауса було - зібрати українські FM-радіостанції, digital-ресурси і потужну професійну Production Studio, що дозволяють задовольнити навіть найвимогливішого клієнта. Ресурси, що входять до складу сейлз-хауса можуть запропонувати охоплення в практично будь-якiй ЦА", - прокоментувала створення CEO нової структури Олена Малишева.

Одне з основних завдань Об'єднаної радіогрупи - зробити ринок радіореклами зручнішим і комфортнішим завдяки легкому доступу рекламодавця одночасно до всіх ресурсів, статистики та оптимальному ціноутворенню.

"Різноманітність медійних проектів що задіяні в сейлз-хаус “Об'єднана Радіогрупа” та успішний досвід Production Studio і digital-ресурсів - дозволить виходити за рамки традиційної медіа-активності і створювати мультиплатформенні рекламні кампанії", - резюмувала Олена Малишева.

Прес-служба

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