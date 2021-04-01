Ретро FM святкує 14 років гучною вечіркою

PR 1 апреля 2021 13:43 Александр Кива
Ретро FM святкує 14 років гучною вечіркою
Ретро FM святкує 14 років гучною вечіркою
пресс-служба

2 квітня протягом усього дня в ефірі Ретро FM зберуться ваші кумири, аби привітати радіостанцію із Днем народження та нагадати нам, як круто бути молодими!

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Антитіла, Alyosha, Gena Viter & Наталя Холоденко, Оля Цибульська, Злата Огневич, TamerlanAlena запалять ефір найгучнішими хітами, Амадор Лопес підтримає слухачів танцювальною енергією, а Анатолій Анатоліч розповість про те, як важливо не зупинятися на досягнутому.

Одного дня радіостанції здалося мало, тому зірковий марафон розпочне Наталя Могилевська ефіром 01 квітня о 18:00.

2 квітня щопівгодини  зустрічайте нових гостей, отримуйте  привітання та насолоджуйтеся  улюбленою музикою на Ретро  FM!

Нагадаємо, що із 1 березня в ефірі Ретро FM відбулися зміни – тепер у будні тут лунає ранкове шоу «Круто Ранок». А гостями шоу вже встигли стати ВВ, ТНМК, The Hardkiss, Ірина Білик, Павло Зібров, Сергій Бабкін та інші. Слухати шоу можна із 08:00 до 11:00.

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