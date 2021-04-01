Ретро FM святкує 14 років гучною вечіркою
2 квітня протягом усього дня в ефірі Ретро FM зберуться ваші кумири, аби привітати радіостанцію із Днем народження та нагадати нам, як круто бути молодими!
Одного дня радіостанції здалося мало, тому зірковий марафон розпочне Наталя Могилевська ефіром 01 квітня о 18:00.
2 квітня щопівгодини зустрічайте нових гостей, отримуйте привітання та насолоджуйтеся улюбленою музикою на Ретро FM!
Нагадаємо, що із 1 березня в ефірі Ретро FM відбулися зміни – тепер у будні тут лунає ранкове шоу «Круто Ранок». А гостями шоу вже встигли стати ВВ, ТНМК, The Hardkiss, Ірина Білик, Павло Зібров, Сергій Бабкін та інші. Слухати шоу можна із 08:00 до 11:00.
Подробиці шукайте на сайті.