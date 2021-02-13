МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

13 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 4 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 4 выпуске на сцене шоу выступили 7 участников: веселый Буряк, эффектная Бабка, мужественный Носорог, магический Мольфар, невероятно милый Циклоп, роскошная Пава и величественный Лев.

Ведущий шоу МАСКА Владимир Остапчук в образе Эльзы / пресс-служба

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 4 выпуске в номинацию попали Пава и Носорог. К сожалению, шоу покинула Пава.

Кто скрывался за образом Павы читайте по ссылке.