Чарівний сад та розіграш путівок на море на Даринку

PR 23 июля 2021 12:56 Редакция
Чарівний сад та розіграш путівок на море на Даринку
Чарівний сад та розіграш путівок на море на Даринку
пресс-служба

На вихідних на Даринку очікується візит чарівних героїв – ельфів, гномів, єдинорогів , а у суботу розіграємо путівку на відпочинок на морі.

Розважальна програма Чарівний сад, яка відбудеться 24 та 25 липня у макет-моллі Даринок занурить вас та ваших дітлахів у атмосферу справжньої казки. На Головній сцені з 13:00 до 19:00 на вас чекають різноманітні розваги з казковими аніматорами, майстер-класами з виготовлення чарівних квітів та аквагрим для малечі.

Неймовірно гарний Парад Квітів пройде з 13:30 до 18:30, а з 14:00 до 14:30 не пропустіть Шоу мильних бульбашок.

24 липня з 16:00 до 16:30 відвідайте всією сім’єю казку «Чарівне дзеркало», а 25 липня у цій же годині - казку «Музичне дерево».

Музична програма на вихідні дні:

Субота:

13:00 - 16:00 виступ гурту Mary’s Band;
16:00 - 19:00 виступ гурту AnySky Duo.

Неділя:

13:00 - 16:00 виступ гурту No Comments;
16:00 - 19:00 виступ гурту Energy band.

Традиційно на Вході №6 можна буде поласувати солодкою ватою.

Вхід до маркет-моллу Даринок вільний!

Не пропустіть розіграш путівки на море, який відбудеться у суботу 24 липня. Даруємо відпочинок номіналом 50 000 гривень у будь якій країні світу. Все що потрібно для цього зробити:

  • Придбати на Даринку товари на суму від 500 грн;
  • Зареєструй чек на інфостійці на вході №1;
  • Отримати унікальний код, на вказаний при реєстрації номер телефону.

Це вже другий розіграш з серії акції «Купуй та подорожу». Переможець першого розіграшу уже відпочиває у сонячній Греції. Наступний розіграш відбудеться 14 серпня, де подаруємо одразу 3 путівки.

Детально з усіма активностями та програмою розваг можна ознайомитись за телефоном (044) 461 88 13 та на сторінках соціальних мереж Даринку Facebook та Instagram.

Чекаємо на вас у маркет-моллі Даринок за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1а.

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