МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.11.2021

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.11.2021

20 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск грандиозного шоу МАСКА 2 сезон. Кто покинул шоу в 5 выпуске шоу МАСКА 2 сезон от 20.11.2021 – читайте в нашем материале.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА 2 сезон удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 5 выпуске на сцене шоу выступило 5 участников: высокотехнологичный Робот, бунтарь Котик, ироническое Порося, сентиментальная Жирафа и противоречивый Кажан.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 5 выпуске в номинацию попали Порося и Кажан. К сожалению, шоу покинул Кажан.

МАСКА 2 сезон: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.11.2021 / пресс-служба канала Украина

Добродушное чудовище Кажан в пятом выпуске любимого шоу миллионов «МАСКА» снова поразил зрителей своей непредсказуемостью и переменчивостью. Звездным детективам нелегко было разгадать имя участника, ведь в предыдущем эфире они озвучили невероятно много версий. Но тут на помощь пришли любопытные факты, рассказанные героем.

Знаете ли вы, что мое появление на свет когда-то стало настоящим чудом и праздником бед? А все потому, что оно совпало с пришествием на Землю чрезвычайно симпатичных фигур, таких как Воланд и Азазелло. Как думаете, я старше мессира или нет? Вообще-то моя жизнь ну очень классная и напоминает аттракцион под названием бешеная апокалиптическая карусель. Туда круть-верть, сюда верть-круть и так аж 19723 раза, – заинтриговал Кажан в подсказках гипершоу «МАСКА».

Завершив рассказ о себе, Кажан исполнил «Песню гениального сыщика» из мультфильма «Бременские музыканты». Участник настолько слился с композицией, что детективы сразу заверили всех – «Это актер!»

Под маской Остап Ступка! – отметила звездный детектив шоу «МАСКА» Оля Полякова. – Это раздвоение личности привело нас к мысли, что под маской актер. В своей жизни он играет самые разные роли. А еще мы взяли число, озвученное в подсказках, разделили его на 365 и получили 54. Именно сколько лет актеру сейчас. Кажан, мы тебя раскусили! Боже, как приятно быть умными!

Кто скрывался за образом Кажана читайте по ссылке.