2 000 подарунків до Нового року: Маша Єфросиніна оголосила старт щорічної найдобрішої акції

Уже сьомий рік поспіль телеведуча разом із благодійним фондом «Твоя Опора» здійснюють мрії діток, які опинилися в скрутних життєвих обставинах або були позбавлені батьківської опіки

Від переліку їхніх мрій можуть з’явитися сльози. Ці діти не замовляють під ялинку дорогих гаджетів, просять натомість шапки з рукавичками, книжки, пластилін або ж навіть засоби особистої гігієни. Їхні мрії прості, але вони також заслуговують на здійснення!

Уже сьомий рік поспіль телеведуча Маша Єфросиніна разом із благодійним фондом «Твоя Опора» і партнерами організовують акцію «2 000 подарунків до Нового року». Це сьогодні команда благодійників радіє з цієї гордої цифри, а розпочинали вони всього з 500 подарунків.

– Складно повірити, що зараз їх уже близько двох тисяч. І за кожним – здійснена мрія дитини, яка лишилася без батьківської опіки, без тих найрідніших, які можуть подарувати їй свято, – ділиться телеведуча та голова опікунської ради БФ «Твоя Опора» Маша Єфросиніна.

– Ви не побачите в списку подарунків дорогих гаджетів. Ці діти просять дуже прості речі, які можуть подарувати їм справжню радість, – не приховує емоцій засновниця БФ «Твоя Опора» Лера Татарчук. – Я щиро вірю, що наш проект вчить українців ставитися до всіх дітей, як до своїх. Адже кожен малюк заслуговує на здійснення новорічної мрії.

«За сім років проведення акції ми безкоштовно доставили більше десяти тисяч подарунків дітям, позбавленим батьківського піклування. З радістю підтримуємо акцію восьмий рік поспіль, адже кожне відправлення це здійснення хоч і маленької, але такої справжньої дитячої мрії.» - заявила Лілія Загребельна, директорка з іміджевих та соціальних проектів.

Стати таємним Сантою для дітей зі шкіл-інтернатів, центрів соціально-психологічної реабілітації, спеціалізованих будинків дитини та будинків сімейного типу, а також тяжко хворих дітей, які отримують допомогу від фонду «Твоя Опора» в рамках програми «Адресна допомога», дуже просто! Достатньо перейти на сайт «Твоєї Опори», обрати з величезного переліку тих, чиї новорічні мрії прагнете здійснити, і дотримуватися подальших інструкцій. Усі подарунки, в будь-які куточки України, малечі погодилася безкоштовно доставити компанія «Нова пошта».

– Це одна з моїх найулюбленіших акцій. І дуже символічно, що саме нею ми закінчуємо рік, – каже Маша Єфросиніна. – Це можливість для кожної людини приємнатися до доброї справи й зустріти Новий рік із думкою, що ви здійснили мрю дитини.

Акція триватиме з 1 по 16 грудня, подаруйте віру в диво дітям, які опинилася у скрутних життєвих обставинах або залишилися без батьківської опіки. І звісно, про добро не можна мовчати! Розказуйте у соцмережах, що і кому вирішили подарувати та використовуйте тег #ДаруємоДива.

Також ви можете просто натиснути кнопку Хочу допомогти і перерахувати будь-яку суму, аби малеча не залишилася без подарунків.

Окрема подяка COSMONOVA|NET і COSMONOVA broadcast за технічну реалізацію проекту, який дарує щастя.