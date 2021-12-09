В Україні запрацює платформа з продажу благодійних зустрічей

Реклама 9 декабря 2021 15:06 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

В Україні запрацює платформа з продажу благодійних зустрічей

Це буде перший в Україні інноваційний онлайн-сервіс, де кожен зможе організувати збір благодійних пожертвувань через проведення аукціону зустрічей. Називатиметься сервіс MEETING.ME.

У світі подібного роду благодійні платформи вже активно використовуються. Так, до прикладу, в Америці завдяки аукціонам зустрічей вдалося зібрати більше 30 млн євро. В Україні MEETING.ME стане першим і поки що єдиним онлайн-сервісом, де кожен охочий зможе організувати збір благодійних пожертвувань через проведення аукціону зустрічей.

– З допомогою MEETING.ME ми прагнемо розвинути культуру благодійності. Продемонструвати, що допомагати можна весело та злегкістю. Благодійність – це не обов’язково про сльози та страждання. Ми повинні відходити від цього стереотипу. Наша мета зробити доброчинність – нормою життя, – каже Валерія Татарчук, ініціаторка створення фандрейзингової платформи MEETING.ME і за сумісництвом засновниця благодійного фонду «Твоя Опора».

Користуватися MEETING.ME зможуть як благодійні фонди чи громадські організації, так і бізнес, публічні люди, блогери тощо.

– Щиро хочу, щоби MEETING.ME став новим цікавим інструментом, який дозволить органічно та ефективно залучати різного роду експертів, зірок, представників бізнесу, – каже Валерія Татарчук. – Коли мова йде про аукціон зустрічей, то зазвичай людині пропонують стати лотом, що більш органічно, ніж просити поширити посилання на проект, аби допомогти зібрати гроші.

Як працюватиме MEETING.ME? Благодійні фонди та інші організації матимуть змогу збирати кошти на свої проекти, створюючи аукціони, а у якості лотів виставляти зустрічі зі запрошеними експертами, інфлюенсерами чи зірками шоу-бізнесу.

– Головна вимога – це прозорість, – наголошує ініціаторка створення платформи Валерія Татарчук. – Кожен, хто організує аукціон, змушений буде прозвітувати про його результати, показати, що виручені кошти справді були спрямовані на благодійність.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

благотворительность

Материалы по теме

DZIDZIO стал жертвой мошенников, которые оказались его старыми знакомыми
Новости

DZIDZIO стал жертвой мошенников, которые оказались его старыми знакомыми
Kind Hearts Run зібрав 505 тис. грн для порятунку дитячих сердець
ЗОЖ

Kind Hearts Run зібрав 505 тис. грн для порятунку дитячих сердецьРеклама
Ведущая 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии: фотопроект, спасающий жизнь
Новости

Ведущая 1+1 Ирина Ванникова снялась в тропической фотосессии: фотопроект, спасающий жизнь
«Дорога добра»: за месяц собрано более 1,25 млн грн для спасения маленьких жизней
Новости

«Дорога добра»: за месяц собрано более 1,25 млн грн для спасения маленьких жизнейPR

Популярное на сайте

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году

Павел Глоба назвал любимчиков Водяного Тигра: им повезет в 2022 году
Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению

Категорически запрещено переедать: ученые назвали группу крови людей, склонных к ожирению
Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство

Несколько знаков зодиака будут вознаграждены судьбой за свой труд в 2022: их ждет сказочное богатство
Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)

Холостячка-2: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 03.12.2021)
МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МастерШеф-11: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2021)
МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)

МАСКА 2 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 04.12.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK