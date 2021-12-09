В Україні запрацює платформа з продажу благодійних зустрічей

Це буде перший в Україні інноваційний онлайн-сервіс, де кожен зможе організувати збір благодійних пожертвувань через проведення аукціону зустрічей. Називатиметься сервіс MEETING.ME.

У світі подібного роду благодійні платформи вже активно використовуються. Так, до прикладу, в Америці завдяки аукціонам зустрічей вдалося зібрати більше 30 млн євро. В Україні MEETING.ME стане першим і поки що єдиним онлайн-сервісом, де кожен охочий зможе організувати збір благодійних пожертвувань через проведення аукціону зустрічей.

– З допомогою MEETING.ME ми прагнемо розвинути культуру благодійності. Продемонструвати, що допомагати можна весело та злегкістю. Благодійність – це не обов’язково про сльози та страждання. Ми повинні відходити від цього стереотипу. Наша мета зробити доброчинність – нормою життя, – каже Валерія Татарчук, ініціаторка створення фандрейзингової платформи MEETING.ME і за сумісництвом засновниця благодійного фонду «Твоя Опора».

Користуватися MEETING.ME зможуть як благодійні фонди чи громадські організації, так і бізнес, публічні люди, блогери тощо.

– Щиро хочу, щоби MEETING.ME став новим цікавим інструментом, який дозволить органічно та ефективно залучати різного роду експертів, зірок, представників бізнесу, – каже Валерія Татарчук. – Коли мова йде про аукціон зустрічей, то зазвичай людині пропонують стати лотом, що більш органічно, ніж просити поширити посилання на проект, аби допомогти зібрати гроші.

Як працюватиме MEETING.ME? Благодійні фонди та інші організації матимуть змогу збирати кошти на свої проекти, створюючи аукціони, а у якості лотів виставляти зустрічі зі запрошеними експертами, інфлюенсерами чи зірками шоу-бізнесу.

– Головна вимога – це прозорість, – наголошує ініціаторка створення платформи Валерія Татарчук. – Кожен, хто організує аукціон, змушений буде прозвітувати про його результати, показати, що виручені кошти справді були спрямовані на благодійність.