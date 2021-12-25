МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
25 декабря 2021 22:23
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
пресс-служба канала Украина
26 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Мухомора.
МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение нескольких месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Мухомора скрывался певец Олег Кензов.
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора / пресс-служба канала Украина
Знаете, я больше никогда не буду троллить те ростовые куклы, которые работают на Крещатике, в жизни больше к ним не буду приставать, клянусь. Это нереально сложная работа. В костюме Мухомора дискомфортно от слова совсем. Нечем дышать, ничего не видишь, дезориентация полная. Со временем я уже немного привык – начал двигаться, ногой махать, но с кислородом там реально проблемы, – сказал Олег Кензов.