МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора

25 декабря 2021 22:23 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора
пресс-служба канала Украина

26 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Мухомора.

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На канале Украина в эфир вышел гранд-финал 2 сезона детектив-шоу МАСКА. На сцене выступило 3 постоянных участника, оставшихся в шоу, – противоречивый Скандал, меланхоличная Жирафа, одиночка Мухомор. Именно эти фантастические участники завоевали право сразиться в финале. Каждый из них на протяжение нескольких месяцев поражал своими талантами, показывал невероятные выступления и запутывал звездных детективов и зрителей.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Мухомора скрывался певец Олег Кензов.

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора / пресс-служба канала Украина

Знаете, я больше никогда не буду троллить те ростовые куклы, которые работают на Крещатике, в жизни больше к ним не буду приставать, клянусь. Это нереально сложная работа. В костюме Мухомора дискомфортно от слова совсем. Нечем дышать, ничего не видишь, дезориентация полная. Со временем я уже немного привык – начал двигаться, ногой махать, но с кислородом там реально проблемы, – сказал Олег Кензов.

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