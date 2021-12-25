МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Мухомора пресс-служба канала Украина

26 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 10 выпуск гипершоу МАСКА – финал проекта. Наконец телезрители узнали, кто же скрывался за образом Мухомора.