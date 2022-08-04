Мультиварка – це багатофункціональний кухонний прилад, який став хорошим помічником для сучасних господарок, які економлять свій час.

Вона представляє конструкцію з каструлі з антипригарним покриттям, вбудованим нагрівачем, захисною кришкою та мікропроцесором. У мультиварках три види керування:

Сенсорний – найдорожче управління, являє собою електронний дисплей із сенсором, але вони недовговічні.

Електронний – більш надійний, керування відбувається за допомогою РК-дисплея та кнопками.

Механічний – найдешевший і доступний. Управління відбувається за допомогою механічного вимикача.

Дана конструкція корисна для тих, хто переживає за своє здоров'я та перебуває на ПХ (правильне харчування). Завдяки герметичному закриттю кришки ваші продукти не втратять свої властивості та не висохнуть. Найперший плюс мультиварки, це її енергозбереження і відсутність контролю за приготуванням їжі. Достатньо вибрати потрібний режим, а решту надайте мультиварці. Ви і уявити не можете, скільки часу заощадить ваш помічник. Купити мультиварку можна в інтернет-магазині або у офлайн-магазині, як вам буде зручніше.

Мультиварка – ваш помічник у приготуванні їжі

Яких правил дотримуватись при покупці мультиварки

По суті, це посуд, який приготує страву автоматично. Щоб прилад не став для вас розчаруванням, потрібно дотримуватися наступних стандартів:

Скороварка або мультиварка – краще вибрати мультиварку ніж скороварку, в ній більше функцій. Зберігає вітаміни під час приготування та у неї присутня функція скороварки.

Потужність – для об'єму чаші до 3 л достатньо 800 Вт, чаші від 3–6 л вистачить 1000 Вт, а ось чаші з об'ємом більше 6 л необхідно 150 Вт.

Об'єм чаші – потрібно вибирати за робочими, а не за загальними показниками об'єму, який вказаний на упаковці. Для 1–2 чоловік вистачить 3 л, на сім'ю з 4 осіб – 5 л, для сім'ї понад 5 осіб потрібна чаша понад 6 л.

Наявність програм – від неї залежить і ціна мультиварки, але не потрібно переплачувати за непотрібні програми. Ось основні мультикухарі: смаження, каші, випічка, гасіння.

Ручки – кришка повинна відкидатися мінімум на 90 градусів та обов'язкова наявність ручок, адже без ручок незручно діставати чашу.

Покриття – слід вибирати з антипригарними властивостями: тефлонове (добре миється); керамічне (мити потрібно дуже акуратно, оскільки воно боїться ударів). Природно, і ціна таких мультиварок значно вища.

Вологозбірник – маленька деталь, але дуже важлива.

Ніжки – бажано вибирати гумові, а не пластмасові, щоби вона не ковзала на поверхні під час приготування.

За допомогою наших порад ви зможете купити надійного помічника та отримати задоволення від приготування їжі.