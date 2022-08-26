БК МостБет в Україні

Для того щоб вибрати правильного букмекера, користувачі насамперед виділяють такі якості, як надійність, професіоналізм та якісне надання послуг. Ми підготували для вас невеликий огляд БК МостБет.

Коли ви як користувач прочитаєте цей огляд, то можете зробити для себе висновки щодо цієї компанії.

Невелика історія-огляд букмекера

Відкриття компанії відбулося на початку 2009 року. На старті свого шляху МостБет працювала у країнах СНД, а послуги, які надавались, були направлені виключно на спортивні події. Буквально декілька років тому букмекерська контора вирішує розширити спектр своїх послуг. Саме завдяки цьому на всіх платформах проєкту було відкрито Казино, до того ж в більшості випадків з реальными дилерами.

Після таких нововведень компанія почала набирати популярність на світовій арені. На даний час послуги цієї компанії є доступними і в Україні. Сайт букмекера переведений багатьма мовами, серед яких англійська, українська, французька та ще близько 20 популярних світових мов, що є дуже зручним для користувачів по всьому світі.

Власником проєкту є StarBet N.V. Професійність БК також підтверджує отримана ліцензія. Переконатись у цьому можна на самому сайті, натиснувши на відповідний значок. Наявність ліцензії говорить про професіоналізм МостБет та про те, що компанія надає послуги найвищої якості.

Зручність сайту МостБет для користувачів з України

На сайті реалізований переклад українською мовою, цей факт однозначно полегшує роботу на платформі для українців. Сайт розміщений на домені «com», тому є можливість швидкої зміни мови без використання додаткових доменів. Ресурс працює швидко, без довгого завантаження, це можна пояснити використанням функції SPA. В Україні на жаль гральний бізнес заборонено. Користувачі змушені використовувати різні способи обходу блокування у випадку, якщо сайт стає недоступним. Незважаючи на це, сайт продовжує набирати популярність серед української аудиторії. Якщо ж усе-таки виникає проблема із блокуванням сайту, то можна скористатись одним із варіантів зв'язку з технічною підтримкою:

Пошта підтримки: support@mostbet.com.ua;

Номер телефону: +38044379-30-83;

Функція зворотного зв'язку;

Чат для швидкої взаємодії;

Адміністрація сайту в будь-який час швидко відповідає на звернення. До того ж відповідь можна отримати зручною для вас мовою. Компанія МостБет Украина якісно обслуговує своїх клієнтів. Крім допомоги з питань блокування техпідтримка може допомогти вам з будь-яким іншим питанням.

Ставки на спорт

Можливості для ставок на сайті є дуже обширними, так як ставити можна на більш ніж 14 видів спорту, а також, на 10 кіберспортивних дисциплін.На перший погляд малий показник, проте він охоплює всі важливі матчі. Велика кількість спортивних подій є також значною перевагою БК.

Особливу увагу варто надати розділу «Став на своїх». Він надає можливість швидко робити ставки на улюблені команди. Мобільний додаток по функціоналу ніяк не поступається сайту, а в деяких випадках навіть перевершує його. Також перед ставкою є можливість перевірити деяку інформацію про команду, щоб зробити ставку більш точною. Розділ «Трансляція» дозволяє слідкувати за деякими популярними командами у прямому ефірі.

Плюси

Велика кількість спортивних подій;

Можливість ставити на кіберспортивні події;

Підтверджена ліцензія;

Швидка робота сайту;

Якісна техпідтримка;

Велика кількість варіантів для виводу коштів та поповнення рахунку;

Мінуси

Відсутність менш популярних видів спорту;

Статистика надається не для всіх матчів;

Блокування на території України;

Бонуси компанії для України

Бонусна система МостБет працює одразу ж при реєстрації, якщо відразу після створення акаунту поповнити рахунок, можна отримати 120% до першого депозиту. Щоб отримати 100% бонус, потрібно поповнити рахунок в перший тиждень після створення акаунту. Найбільша бонусна сума сягає 9 тис. гривень. Корисним бонусом є також отримання безкоштовного фібету після кожної 5-ї ставки. Крім цього, потрібно також не забувати про інші бонуси, які платформа регулярно надає гравцям.

Мобільний додаток MostBet

Користуватись послугами БК можна також зі свого смартфону, для цього сайт МостБет має адаптацію під телефони. Крім цього, можна скористатись мобільним додатком для Android та IOS. Скачати додаток для Android можна на офіційному сайті, для цього потрібно перейти у відповідний розділ. Перед завантаженням потрібно також в налаштуваннях телефону дозволити встановлення з невідомих джерел. Для стабільної та швидкої роботи додатку буде достатньо 1 ГБ оперативної пам'яті на вашому пристрої.

Актуальні дзеркала MostBet Україна

Через блокування сайту на території України, користувачі змушені шукати варіанти для вирішення цієї проблеми. В більшості випадків буде достатньо перейти на сайт через альтернативне посилання. Для пошуку додаткового дзеркала можна скористатися будь-якою пошуковою системою. Проте кращим рішенням буде отримати посилання в Телеграм в офіційного брокера. Якщо цей варіант не допоміг, можна скористатись порадами, що написані безпосередньо на сайті. Щоб переглянути поради, потрібно натиснути на значок щита в лівому верхньому куті. Фахівці рекомендують варіанти обходу блокувань:

підключення сервісів VPN;

використання БК через додатки на телефоні.

Підсумок

МостБет надає якісні послуги у сфері розваг. Він надає можливість ставити на спорт, кіберспорт, грати в казино в режимі реального часу. Надійність і чесність можна підтвердити також великою кількістю позитивних відгуків від гравців по всьому світі. З цією БК, через її функціонал працюють як новачки, що тільки приєднались до компанії, так і досвідчені гравці. Якісна реалізація бонусів заохочує користувачів регулярно відвідувати проєкти компанії.