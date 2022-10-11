П'ятикартковий, або класичний, покер є популярним видом азартних розваг серед багатьох гравців.

Цю гру пропонують практично всі гральні заклади – як наземні, так і віртуальні. Грати в покер геймери можуть онлайн казино Чемпіон, де клієнтам пропонуються найкращі умови.

Історичні факти

З'явився покер дуже давно, і протягом багатьох десятиліть гра модернізувалася та вдосконалювалася. За однією версією, покер зародився у Китаї, за іншою – він походить від перської гри, і, незважаючи на чисельність припущень, всі вони правдиві.

Але поширеним – з усіма його різновидами – покер став на Дикому Заході на початку XIX століття. І сьогодні в Америці ця азартна розвага вважається мало не національною. У покер грали і солдати громадянської війни, і завсідники салунів, і більшість місцевих жителів.

Ігрові правила

Для того щоб зіграти в п'ятикартковий покер, застосовується колода на 54 карти з наявністю джокерів. Вони можуть забиратися з колоди за бажанням. В якості джокера може бути призначена будь-яка карта за бажанням гравця. Грати в покер може одночасно від двох до десяти гравців. Важливо, що під час прикупу карт має вистачити всім.

Кожен гравець отримує по 5 карт та збирає найбільш вигідну комбінацію, яких у покері існує досить багато.

Класичний 5-картковий покер: правила, особливості гри

Покерні комбінації