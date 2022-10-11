Класичний 5-картковий покер: правила, особливості гри
П'ятикартковий, або класичний, покер є популярним видом азартних розваг серед багатьох гравців.
Цю гру пропонують практично всі гральні заклади – як наземні, так і віртуальні. Грати в покер геймери можуть онлайн казино Чемпіон, де клієнтам пропонуються найкращі умови.
Історичні факти
З'явився покер дуже давно, і протягом багатьох десятиліть гра модернізувалася та вдосконалювалася. За однією версією, покер зародився у Китаї, за іншою – він походить від перської гри, і, незважаючи на чисельність припущень, всі вони правдиві.
Але поширеним – з усіма його різновидами – покер став на Дикому Заході на початку XIX століття. І сьогодні в Америці ця азартна розвага вважається мало не національною. У покер грали і солдати громадянської війни, і завсідники салунів, і більшість місцевих жителів.
Ігрові правила
Для того щоб зіграти в п'ятикартковий покер, застосовується колода на 54 карти з наявністю джокерів. Вони можуть забиратися з колоди за бажанням. В якості джокера може бути призначена будь-яка карта за бажанням гравця. Грати в покер може одночасно від двох до десяти гравців. Важливо, що під час прикупу карт має вистачити всім.
Кожен гравець отримує по 5 карт та збирає найбільш вигідну комбінацію, яких у покері існує досить багато.
Покерні комбінації
- Відсутність комбінації. У такому разі старша карта визначається геймером.
- Наявність двох карт однакової гідності (двійки) – наприклад дві шістки, дві дами, два короля і так далі.
- Дві пари карт однакового номіналу (двійка + двійка).
- Три карти однакового номіналу.
- Стріт. Для цієї комбінації характерним є зростання карток різного номіналу, по порядку.
- Флеш. Комбінація різних карт однакової масті.
- Фул Хаус. Інакше називається «повний будинок». Формується з двох карт однієї гідності та трьох карт іншого номіналу.
- Каре. Для нього характерна наявність чотирьох карт одного номіналу.
- Стріт Флеш. Коли карти однієї масті зростають по порядку.
- Покер. Передбачає збір гравцем чотирьох карт одного номіналу та джокера.
- Якщо у грі немає джокера, то старшою комбінацією вважається не «покер», а Роял Флеш.