Класичний 5-картковий покер: правила, особливості гри

Реклама 11 октября 2022 10:45 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Класичний 5-картковий покер: правила, особливості гри
Класичний 5-картковий покер: правила, особливості гри
Пресслужба

П'ятикартковий, або класичний, покер є популярним видом азартних розваг серед багатьох гравців.

Цю гру пропонують практично всі гральні заклади  – як наземні, так і віртуальні. Грати в покер геймери можуть онлайн казино Чемпіон, де клієнтам пропонуються найкращі умови.

Історичні факти

З'явився покер дуже давно, і протягом багатьох десятиліть гра модернізувалася та вдосконалювалася. За однією версією, покер зародився у Китаї, за іншою – він походить від перської гри, і, незважаючи на чисельність припущень, всі вони правдиві.

Але поширеним – з усіма його різновидами – покер став на Дикому Заході на початку XIX століття. І сьогодні в Америці ця азартна розвага вважається мало не національною. У покер грали і солдати громадянської війни, і завсідники салунів, і більшість місцевих жителів.

Ігрові правила

Для того щоб зіграти в п'ятикартковий покер, застосовується колода на 54 карти з наявністю джокерів. Вони можуть забиратися з колоди за бажанням. В якості джокера може бути призначена будь-яка карта за бажанням гравця. Грати в покер може одночасно від двох до десяти гравців. Важливо, що під час прикупу карт має вистачити всім.

Кожен гравець отримує по 5 карт та збирає найбільш вигідну комбінацію, яких у покері існує досить багато.

Класичний 5-картковий покер: правила, особливості гри

Покерні комбінації

  1. Відсутність комбінації. У такому разі старша карта визначається геймером.
  2. Наявність двох карт однакової гідності (двійки) – наприклад дві шістки, дві дами, два короля і так далі.
  3. Дві пари карт однакового номіналу (двійка + двійка).
  4. Три карти однакового номіналу.
  5. Стріт. Для цієї комбінації характерним є зростання карток різного номіналу, по порядку.
  6. Флеш. Комбінація різних карт однакової масті.
  7. Фул Хаус. Інакше називається «повний будинок». Формується з двох карт однієї гідності та трьох карт іншого номіналу.
  8. Каре. Для нього характерна наявність чотирьох карт одного номіналу.
  9. Стріт Флеш. Коли карти однієї масті зростають по порядку.
  10. Покер. Передбачає збір гравцем чотирьох карт одного номіналу та джокера.
  11. Якщо у грі немає джокера, то старшою комбінацією вважається не «покер», а Роял Флеш.
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