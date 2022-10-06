Пінап казино як приклад впливу сучасної ігрової індустрії на розвиток економіки країни та світу

Формування нового бізнесу завжди впливало на економічні важелі. Такою новою сферою є й казино онлайн.

Такі ігрові заклади, як Пін Ап, позитивно впливають на розвиток економіки, гарантують нові робочі місця та сплату податків.

Формування нової сфери бізнесу – процес цікавий. Тому він викликає інтерес не лише з боку внутрішніх, але й зовнішніх інвесторів. Після легалізації ігорного бізнесу в країні кількість казино онлайн активно росте. Українські слоти можуть пройти офіційну процедуру легалізації, заплативши за це певну суму. Після цього гральний заклад працює легально, платить податки та надійно захищає своїх гравців від шахрайства.

Розглядати ефект на економіку легалізації ігрової індустрії можна на прикладі Пінап казино. В багатьох країнах світу ігрові автомати на реальні гроші працюють напівлегально. Це дозволяє казино отримувати прибуток, але гральний заклад не платить податків державі. Тому слід розглядати вплив ігрової індустрії на економіку і робочі місця тільки з точки зору легалізації казино. В іншому випадку вплив на економіку країни бути менше.

Онлайн-гемблінг в Україні на прикладі Пінап казино

З 2020 року гральний бізнес в Україні легалізувався. До того 11 років він працював нелегально, тому він доходів гральних закладів держава не отримувала податки. До того ж країна не могла захистити своїх громадян, які грали в ігрові автомати на гроші онлайн. Тому кількість випадків, коли гравці не отримували свої зароблені кошти, була катастрофічною.

За перший рік після легалізації грального бізнесу в Україні в бюджет держави поступило понад 2 млрд гривень доходу у вигляді податків. До того ж гральна індустрія країни стала надзвичайно привабливою для вкладення коштів в її розвиток.

На цей час гральна індустрія країни представлена здебільшого онлайн-казино. Такі заклади хоч і працюють в онлайн-режимі, але платять податки цілком реально. Онлайн-казино вносять плату за отримання ліцензії, ПДВ, податки з виграшів гравців, а також податок на валовий ігровий дохід. Тому бюджет країни від ігорного бізнесу тільки виграє. А ліцензування гральних закладів дозволило країні не лише поповнити бюджет, але й прослідкувати за тим, щоб на ринку працювали тільки надійні та чесні онлайн-казино.

Тому сучасна ігрова індустрія онлайн, принаймні в Україні, відрізняється великою дохідністю не тільки для самих закладів, але й для держави. А використання в таких закладах лише сертифікованих гральних автоматів дозволяє отримувати дохід ще й гравцям. Тому же сучасна ігрова індустрія вигідна всім.

Вплив сучасної ігрової індустрії на розвиток економіки країни та світу

Особливості сучасної ігрової індустрії в офлайн

Якщо враховувати, що отримання ліцензії на офлайн-гемблінг має досить специфічні та складні умови, у більшості випадків розвиваються гральні заклади, такі як Pin Up казино, в онлайн-форматі. Однак навіть офлайн-сегмент грального бізнесу цікавий для інвесторів. Розміщення гральних автоматів в готелях дозволяється тільки при дотриманні особливих умов.

До масштабних проєктів сучасної ігрової індустрії входить рекреація Dunaya Resort Ukraine, яка мала стати першим містом-курортом України, яке відрізняється екологічною філософією та повним дозволом на азартні ігри. Відкритися комплекс мав на початку літа 2023 року, але наразі прогнозувати якість терміни буде недоречним. Рекреація мала знаходитися у Татарбунарському районі Одеської області на косі між Чорним морем та озером Сасик. Наявність зони для азартних ігор мала дозволити українцям та туристам відчути переваги перебування в справжньому казино.

За попередніми оцінками проєкт мав створити 25 тис. робочих місць лише в курортній зоні та ще близько 100 тис. робочих місць в суміжних областях, які мали забезпечувати безперебійне функціонування комплексу.

Даний проєкт демонструє, що індустрія розваг Pin Up казино може приносити в бюджет великий прибуток, а також чудово співіснувати з іншими видами бізнесу, створюючи позитивний вплив на економіку країни у вигляді великої кількості робочих місць, сплати податків до місцевих бюджетів, збільшенню туристичного потоку. Позитивний досвід створення таких резервацій вже відчули на собі такі країни, як Грузія, Казахстан, Шрі-Ланка, В'єтнам.

Вітчизняний гральний ринок має стати невід'ємною частиною індустрії розваг, пропонуючи лише найсучасніші технології гемблінгу, дозволяючи країні отримувати дохід з податків, а також велику кількість робочих місць.