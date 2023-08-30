Що відбувається у світі кіберспорту?

Кіберспорт вже багато років займає особливе місце у списку популярних дисциплін, у яких команди змагаються між собою за трофеї та призові винагороди.

Рік у рік він розвивається все більше і важко уявити, до чого це призведе. Збільшились призові, зарплати гравців, кількість фанатів у всьому світі. Крім того, побільшало турнірів з якісною організацією, якій можуть позаздрити навіть традиційні види спорту. Фанати мають гарну нагоду заробляти на перегляді ігор. Для цього потрібно робити на Dota 2 ставки, а також укладати парі на СS, Valorant або інші популярні ігри, які вам до вподоби. Вибирайте переможців та насолоджуйтесь переглядом матчів.

Що цікавого та важливого сталося останніми днями? Розберімося разом.

Українська федерація кіберспорту ухвалила важливе рішення

Кілька днів тому федерація кіберспорту відсторонила чотирьох українців. У цей перелік увійшли два гравці Dota 2 з організації Spirit — Yatoro та Mira, а також пара гравців із CS:GO — zont1x та w0nderful. Причина відсторонення проста — гра в одній команді з представниками РФ та відсутність яскравої публічної позиції щодо війни. Це не єдиний подібний випадок, але відсторонення отримали поки що лише перелічені гравці. Невідомо, чи продовжуватиметься подібна практика, чи підпадуть під неї s1mple, b1t, sdy, які є найкращими представниками України в CS:GO. Деякі фанати закликають бути послідовними та відсторонити всіх, хто виступав разом із росіянами, адже це неприпустимо в умовах війни. Інші навпаки вважають це пострілом собі в ногу. На думку прихильників м'якого підходу, подібні заборони вплинуть на розвиток кіберспорту в країні.

Датамайнери припустили дату виходу CS2

Небайдужий датамайнер Thour знайшов у коді гри можливий спойлер важливих дат. Наприклад, за його інформацією, розробники планують випустити гру не пізніше 23 вересня. Це пов'язано з ігровими сезонами, які планують додати до гри. Вони будуть поділені на:

Осінь 2023 (з 23 вересня по 22 грудня).

Весна 2024 (з 20 березня по 21 червня).

Осінь 2024 (з 22 вересня по 22 грудня).

G2 стали тріумфаторами IEM Cologne 2023

G2 знаходяться у блискучій формі, що показали на минулому IEM Cologne 2023. Команда у фіналі обіграла ENCE з рахунком 3:1 за картами. Приголомшливу гру протягом усього турніру показали лідери G2 — Niko та m0nesy. Обидва до останнього раунду домінували на сервері та змагалися один з одним за звання MVP турніру. У підсумку найкращим гравцем IEM Cologne 2023 став боснієць Нікола Ковач. Для нього це перше MVP з 2020 року і зупинятися він не має наміру. Незабаром повинен відбутися реліз CS2, і команда планує зайняти провідні ролі у новій грі.

Скільки NAVI заплатили за новачків jL, Aleksib та iM?

У Мережі відбувається ціле розслідування про те, скільки українська організація віддала за трьох новачків, які прийшли на заміну росіянам Perfecto, electronic та українцю npl. Раніше з'явилися чутки, що команда заплатила понад 1,5 млн доларів за своїх новачків. За інформацією інсайдерів, за iM довелося віддати 900 000 доларів, а за jL — $450 000. Залишок витратили на викуп Aleksib. Керівник колективу Євген Золотарьов посміявся з подібних припущень і заявив, що сума вдвічі менша. Цій версії віриться більше, адже у jL та Aleksib контракти добігали кінця.