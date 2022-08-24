З Днем Незалежності, Україно: ведучі ICTV привітали українців

24 серпня 2022 року рівно півроку Україна бореться з повномасштабним вторгненням армії росії. І саме в цей день наша країна святкує 31 рік Незалежності!

Воїни інформаційного фронту та ведучі ICTV пояснили, що для них незалежність та привітали українців з цим важливим днем.

Для мене незалежність – це можливість вільно думати, вільно говорити, вільно працювати та будувати своє майбутнє тут, у своїй країні, на своїй землі, – висловився ведучий «Ранку у великому місті» Сергій Лиховида.

Для марафонця «Єдиних новин» Андрія Ковальського незалежність – це як повітря:

Коли воно є, то ти його не помічаєш. Але лиш варто його трішки обмежити і ти розумієш – це те, без чого жити неможливо.

Юлія Зорій, дружина міністра оборони України та незмінна ведуча ранкової програми на ICTV вважає, що незалежність – це коли на першому місці людина, справедливість і вибір.

Це не дар і не випадковість, це результат багатовікової історії. Незалежність – це можливість мати вибір, це ідентифікація, це пам’ять мільйонам українців, які поклали своє життя, здобуваючи її, і які сьогодні продовжують це робити. Незалежність – це те, ким я є і є моя Україна. Наша із вами Україна. Незалежність – це свобода, це ми із вами. З Днем Незалежності, друзі! – вітає Юлія.

Незалежність = свобода – переконана ведуча «Фактів» Анастасія Мазур:

Це можливість вільно дихати, думати, говорити, любити. Коли тобі не страшно і не соромно. Коли ти знаєш, хто ти є. Коли щасливі твої діти і здорові батьки. Сьогодні ми точно знаємо, яка ціна нашої свободи. Я бажаю нам не зневіритися, ми обов’язково переможемо. Ми вистоїмо і будемо щасливі на своїй вільній землі. Слава Україні!

В’ячеслав Цимбалюк, який з перших днів війни теж долучився до всеукраїнського марафону, День Незалежності України раніше здебільшого сприймав як свято успіхів, здобутків та досягнень держави.

Тепер на перше місце вийшли нестримне прагнення свободи, перемоги та відчуття гордості за наших воїнів.

А от його колега Юлія Сеник впевнена, що сталь кується у вогні, а нація у боротьбі. Адже сьогодні ми вкотре зі зброєю в руках дуже високою ціною відстоюємо свою незалежність, майбутнє наших дітей, свою ідентичність та право бути українцем:

Ми щодня доводимо, що ми вільні, сильні та нездоланні. У всіх нас одне бажання вигнати ворога з нашої землі і дати загарбнику такої прочуханки, щоб більше ніколи не кортіло посягати на чуже. Я бажаю нам усім непохитної віри у Збройні сили України, бажаю гідно пройти всі випробування, подолати усі виклики. Ми – унікальний європейський народ. Пишаймося тим, що ми – українці. Цінуймо українське. Розмовляймо українською, бо мова – це наші кулі. Мова – це кордон нації, сили, перемоги та миру. І нехай нелюди, котрі зазіхнули на нашу волю та незалежність згинуть у небутті. Слава Україні! І нашим мужнім героям!