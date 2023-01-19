Дорофєєва показала, як Кацурін працює над її треком – відео

Надія Дорофєєва показала залаштунковий процес запису композиції «Щоб не було».

Співачка Надія Дорофєєва нещодавно представила лірик-відео на свій трек «Щоб не було». У ролику знявся з гітарою в руках її новий обранець, ресторатор Михайло Кацурін. Тепер ексучасниця гурту «Время и Стекло» виклала залаштункові моменти створення композиції.

Читайте також: Трінчер у відвертому вбранні та Позитив презентували кліп на трек «Який ти козак»

Колишня дружина Володимира Гудкова (Дантеса) додала до публікації низку світлин і відео. На одному з них черговий обранець ексодногрупниці Позитива сидить за нетбуком і порається над звуковими доріжками. Поруч із ним стоїть якийсь напій янтарного забарвлення й солодощі.

У ще одному ролику Михайло розширив палітру своїх гаджетів, опинившись у компанії драммашини, моніторів і мідіклавіатур.

Цим постом Надія Дорофєєва відзначила подолання нового рубежу – 5 мільйонів переглядів вищезгаданого лірик-відео.

5 млн «Щоб не було». Мрію, щоб мої треки хоч трошки були розрадою в такі складні часи, – підписала вона кадри.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Читайте також: «Просто плагіат»: Камінська представила у дуеті чуттєву пісню «Обіцяю»

Раніше ми писали про те, що Шакіру змусила запідозрити Піке в зраді банка з полуничним варенням.