Шерон стоун вразила участю в прем'єрі пісні з нового альбому Сема Сміта

Зірці Основного інстинкту дуже сподобалося співпрацювати з британським попвиконавцем.

Голлівудська зірка Шерон Стоун завітала на прем'єру переможця "Ґреммі" Сема Сміта. І не як глядачка, а як учасниця шоу. Сумісний номер упізнавані особи показали на вечірньому музично-розважальному телешоу "Суботнього вечора в прямому ефірі/Saturday Night Live".

Сем разом із хором, який був убраний в чорні мантії, виконував заголовковий трек із платівки "Gloria". Тим часом Шерон лежала на конструкції в чорній мінісукні з золотавими вставками й на золотому полотнищі.

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Наприкінці номеру Шерон підводиться й дивиться в бік публіки, щедро демонструючи свої груди у вищезгаданій сукні без бретелей.

Акторка нагадала про цей виступ і своїм інстаграм-підписникам. Вона виклала скриншот шоу, який підписала:

"Любов – дивовижному Сему Сміту. Які веселі вихідні!"

У новішій публікації вона подякувала співакові й написала, що обожнює його.

А ось що публіка написала в розділах коментарів до постів голлівудки:

"Просто дует мрії".

" Шерон Стоун. Твої очі такі прекрасні. І твоє серце, я не сумніваюся, повинно бути відкритим і теплим. Всього тобі найкращого".

"Ваша поява була дивовижною несподіванкою!"

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Раніше ми писали про те, що акторка Дженніфер Кулідж відзняла сценку з Дженніфер Лопес, якою поділилася в інстаграмі. Це саме та акторка, котра зіграла маму Стіфлера у франшизі "Американський пиріг".