Анна Матосьян: Я знаю, як зі звичайної людини зробити суперзірку

Відверте інтерв'ю з Анною Матосьян читайте на tv.ua (Теленеделя).

Українці унікальні та непереможні

Зіркова PR-директорка Анна Матосьян (Anna Zverev) з 12-річним досвідом у сфері українського шоубізнесу та такими відомими проєктами, як «Потап и Настя», «Время и Стекло», Наталія Могилевська, Наталя Холоденко, Вікторія Сміюха (гурт «НеАнгели»), Генадій Вітер, Богдан Осадчук (актор із серіалу «Школа») та багато інших молодих зірок, сьогодні розповість, як через 300 днів війни започаткувала свою справу у Німеччині і допомагає українським підприємцям розвиватися у ЄС.

Аню, як давно ти працюєш у піарі?

Вже більше 12 років.

Але ж за освітою ти не піар-спеціаліст?

В мене декілька вищих освіт, за фахом я економіст та більше 10 років працювала в банківській сфері, де стала директором департаменту VIP-клієнтів. Але 2008 року я народила сина Давида, згодом у банківській сфері почалася довга криза – я ж на той час була у відпустці по догляду за дитиною. Тоді і вирішила спробувати себе у новій галузі. І все закрутилося. Я зрозуміла, що це моє.

З чого все почалось? Твій перший проєкт?

2009 року я почала працювати у телекомпанії «1+1» в якості менеджерки зірок. Працювала у проєкті «Зірка + Зірка» з відомою співачкою Іриною Білик та Сергієм Звєрєвим. Відтоді до мене і прилип псевдонім Anna Zverev. Вже звідти, побачивши мій потенціал, мене запросили до співпраці у компанію «MOZGI Entertainment» – це було як раз за два роки до прориву пісні «Чумачечая весна», і наша команда багато зробила, щоб ця пісня лунала з кожної праски та стала дуже популярною. Потім був надзвичайно популярний проєкт «Время и Стекло». І вже через 5 років після співпраці я вирішила спробувати займатися продюсерською діяльністю та піаром самостійно. В мене була своя творча команда дуже талановитих режисерів, але сценарії багатьох кліпів були моїми. Згодом я почала просити зазначати моє авторство, бо планувала працювати у сфері українського кіно, але війна тотально знищила усі плани.

Якими проєктами особливо пишаєшся?

Я не можу виділити один проєкт, бо кожний артист залишив по собі дуже яскраві спогади. Я знала Надю Дорофєеву ще 19-річною дівчинкою – а зараз вона вже самостійна співачка і доросла жінка. Якось незвично, що так швидко летить час.

Дуже яскравою була співпраця з Іриною Білик, Наталкою Могилевською – це жінки-примадонни українського шоубізу. Крайній мій проєкт – із сольною співачкою Вікторією Сміюхою (гурт «НеАнгели»). Це взагалі любов і велика трагедія для мене особисто, бо ми зробили дуже крутезний кліп з режисером Льошею Ламахом – у головній ролі відзнявся актор Ахтем Сеітаблаєв, і через місяць почалася війна. Кліп так і не вийшов. Я в Німеччині, а Віка то в Польщі, то в Україні. Вона з Харкова, і одна з ракет зруйнувала будинок її батьків. Коротко кажучи, все складно і боляче. Але я вірю, що українці унікальні та непереможні – і ми незабаром всі оговтаємося від всього. Саме зараз я допомагаю українським підприємцям у Нюрнберзі, Мюнхені. Багато з них і без мене добре справляються, але з бізнес-стратегією і маркетингом тут біда.

Наразі я започаткувала онлайн-ефіри у FB-групах Нюрнберга (пр. Нюрнберг доска обьявлений), де ми з представниками різних галузей розповідаємо цікаву інформацію про українські бренди та підвищуємо впізнаваність на європейському ринку товарів та послуг українського походження. Зі мною співпрацює креативна команда з фотографом Власовою Аліною (alin_vlasova – до війни вона очолювала брифінг-офіс по передполітному информаційному обслуговуванню (УКРАЕРОРУХ) в а/п ім. Сикорського, «Жуляны», фотографія була її хобі), та відеографом – талановитою Евгенією @evgeniamodl, яка також живе зараз у Нюрнберзі.

Форс-мажор – це мій профіль

Що ти не приймаєш у роботі?

Я відкрита до всього нового, але у роботі для мене важлива довіра. Якщо людина мене не поважає, або підводить чи маніпулює, це може стати початком кінця нашої співпраці.

Одного разу артист, найнявши мене, перестав платити гонорар, а це чималенька сума. Через те, що він мав вагу в шоубізі та займав керівну посаду, мені було важко з ним сперечатися. Після 5 місяців я вирішила завершити ці неекологічні стосунки, але осад в мене залишився і досі. Завдяки тому болючому досвіду я навчилася працювати з передоплатою.

Чи можеш згадати форс-мажорні ситуації у роботі? Як справлялася з ними?

Форс-мажор – це мій профіль. Мабуть тому я досі займаюся улюбленою справою, але вже у Європі. Я дуже люблю розробляти бізнес-стратегії та шукати вихід із складних ситуацій, бо форс-мажор – це перевірка бізнесу на витривалість.

Я в захваті від останніх досягнень моїх співвітчизників. Перемога «Kalush» на Євробаченні, здобуття Jerry Heil перемоги і європейської нагороди MME Awards. Взагалі стільки крутого музичного матеріалу виходить. MONATIK, «Антитіла», «Без Обмежень», KOLA, Артем Пивоваров – вони кожного ранку в моєму трек-листі.

Був один випадок, коли Віка Сміюха з’їла торт із зображенням обличчя Слави з гурту «НеАнгели» – і розгорівся дуже гучний скандал. Але для піарника це виклик. Ми тоді зреагували дуже швидко та професійно на хейт з боку співачки Слави й одразу вирішили запускати пісню «Говори, що хочеш», але знову війна внесла свої корективи.

Як гадаєш, наскільки війна вплинула на український шоубізнес?

Впевнена, що саме війна відкрила нові імена, у яких в мирний час було замало шансів вистрелити.

Розкажи про свої секрети тайм-менеджменту. Мені здається, що ти встигаєш все і навіть трохи більше.

Я починаю свій день о 4 ранку. Коли проходила курс Хела Елрода «Магія ранку», до речі дуже дорогий, зрозуміла, що час – це дорогоцінний ресурс. Ми витрачаємо його на неважливі речі, а на важливі вже не вистачає сил і часу.

Є навіть клуб мільйонерів, в якому одне із правил вступу – прокидання до 6 ранку.

Це час для планування, нових ідей, мрій, це час для себе. Тож я беру приклад з найкращих.

Маю багато порад щодо планування свого бізнесу та часу в моєму блозі в Instagram @nanavezer. Навесні планую виїзний семінар для представників малого та середнього бізнесу, де ми будемо вчитися формувати та створювати особистий бренд. Тож роботи попереду ще дуже багато.

Якість, креатив та сервіс

Нині ти перебуваєш у Німеччині. Чим займаєшся?

Консультую українських підприємців щодо бізнес-стратегій та піару у нових обставинах. Європа не така розвинена в сфері послуг, як Україна. Ми звикли, що клієнт завжди правий, і його треба завойовувати якістю, креативом, сервісом. В Німеччині все інакше. Але наші співвітчизники досить вдало балансують у нових обставинах. Наведу декілька успішних прикладів вдалої співпраці:

1) Одяг від режисера та дизайнерки Олени Вінярської – instagram: @shop.vpllabs. Колекція «I SAY NO» присвячена нашій перемозі. Вона створена Оленою Вінярською в колаборації з Іриною Білик, яка зараз мешкає у Києві.

2) Ювелірний бренд «Franelinni» – instagram @tatiana.shevchenko.de, franelinni.com – нішева біжутерія преміум-класу за мотивами замків. Бренд засновано у 2021 році. Дизайнер та засновниця – Татьяна Шевченко – інвестор та співвласник 3 середньовічних французьких замків, учасниця та ювелірний стиліст fashion-показів у Німеччині, спікер мотиваційних марафонів та авторських майстер-класів з ювелірної стилістики та створення прикрас, експерт ТБ, учасниця конкурсів з прикрас та великого проєкту вишитої карти Art Map Ukraine 2.0. Нині мешкає у Мюнхені.

3) Круглікова Єлизавета – instagram @eli_mood – кандидатка у майстри спорту України, фіналіст чемпіонату світу у Парижі WDC, переможець багатьох всеукраїнських турнірів, володарка срібної медалі чемпіонату України. Зараз відкрила свою школу танців «TOP DANCE TEAM» у Нюрнберзі та успішно навчає наших співвітчизників.

4) Врач-косметолог Юлія Диба – instagram @cosmetolog_dyba_yuiiia – дипломований фахівець та майстер екстракласу. Виїхала з-під обстрілів у Харкові та дивом залишилася живою з сином та мамою. Наразі приймає клієнтів у самому серці Нюрнберга.

5) «Pavlina schoes» – instagram @Pavlina_schoes – український бренд взуття дуже високої якості. До речі, вони зараз виготовляють взуття для бійців ЗСУ. Господар бренду – Максім Павліна – зараз знаходиться у Броварах біля Києва.

Зовсім недавно ти публікувала в сторіс, як допомогла людині без зору. Що за історія?

Це дивна історія щасливого збігу обставин. Гена написав мені в месенджер, де попросив відвезти його до магазину за продуктами. Він повідомив мені, що незрячий. І йому стане у нагоді моє авто, бо самостійно він пересуватися не може. Я була у шоці, чому інтернат, у якому він проживає у Нюрнберзі, йому не допомагає, і звісно поїхала йому допомогти. Але я не очікувала, що Генадій Суменков – це участник проєкту «Україна має талант» і дуже відома у Харкові людина. Він співав на усіх благодійних заходах на підтримку України, а потім про нього всі забули, він залишився наодинці. Йому було дуже важко прийняти своє становище, але наразі вже багато людей допомагають йому завдяки моїм постам у фейсбуці та інстаграмі.

Досягти успіху? Легко!

Також був випадок, коли викрали твою машину. Зрештою, як усе вирішилося?

Так, у мене викрали авто, і я дуже переймалася через це. Але поліція Німеччини віднайшла його через 4 години – я навіть не встигла заплакати, а машина вже була знайдена на стоянці біля приміської електрички. Тоді весь Нюрнберг став на вуха, зі мною зв’язалося багато людей і багато людей мене підтримало.

Які якості ти найбільше цінуєш у людях?

Відвертість, надійність, вихованість, чесність.

Твої три поради, як досягти успіху.

1) Прокидайся до світанку та плануй свій день до 6 ранку.

2) Роби те, що любиш, а не те, від чого тебе вивертає. І не важливо, скільки ти за це отримуєш грошей.

3) Ніколи не зупиняйся та вір у свою мрію. Май терпіння та будь упертим.