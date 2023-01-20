"Стомилася від розлук": Білик представила новий українськомовний трек Мало

20 января 2023 13:38 Редакция

Ірина Білик здійснила прем’єру свіжої чуттєвої пісні разом із кліпом.

Народна артистка України Ірина Білик примножила свій репертуар ще однією композицією державною мовою. Пісня називається "Мало". Вона оприлюднена разом із кліпом, який можна відшукати на ютюб-сторінці виконавиці.

"Моя життєва стежина незмінна. Я йду нею вже багато років! І моє серце ніколи не втомиться розповідати вам про мою любов до життя", – зустрічає публіку підпис до музчиного ролика.

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Свіжа пісня Білик присвячена темі розлуки з коханим. Героїня композиції готова прямувати за своїм супутником попри будь-які перепони.

"Якщо  скажеш йти до тебе крізь сніг
Чи перейти стривожене море,
Серед тисяч легких доріг
Я завжди обираю твою".

У подальших куплетах ідеться:

"Я так стомилась від розлук,
Та немає цьому болю ціни,
Що показав, наскільки ти рідний,
Що не знала я глибини,
Як я вмію тебе любити".

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У кліпі Ірина Білик співає й грає на роялі. Тим часом у кадрі розгортається історія кохання.

Раніше ми писали про те, що Олександр Положинським пом’янув свій гурт "Тартак", а також поділився теперішніми творчими прагненнями.

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