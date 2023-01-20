Jerry Heil перемогла у престижній музичній премії MME Awards-2023

Jerry Heil вже третя українська співачка, яка здобула премію MME Awards

Українська співачка Jerry Heil, справжнє ім'я якої Яна Шемаєва, отримала музичну премію Європейського Союзу Music Moves Europe Awards-2023.

27-річну артистку нагородили грошовим призом у 5000 євро та можливістю зробити лайв-виступ у студії Deezer. Зазначимо, що Jerry Heil перемогла завдяки меломанам із європейських країн, які проголосували за неї у номінації Public Choice Award.

Церемонія нагородження премії відбулася 19 січня у Гронінгені (Нідерланди) на фестивалі-шоукейсі та конференції ESNS. Переможцями у різних номінаціях також стали Schmyt (Німеччина), July Jones (Словенія), Oska (Австрія), Kids Return (Франція), Queralt Lahoz (Іспанія) та Sans Soucis (Італія). Ведучими були Alina Pash та Fernando Halman, радіоведучий FunX.

«Здобувати перемогу й європейську нагороду MME Awards в мільйон разів приємніше, коли робиш це в ім’я своєї країни і завдяки їй! Дякую кожній людині, яка голосувала за мене! Крок за кроком прокладається шлях для українських музикантів в світ! Україна звучить! І нас чують», — прокоментувала свою перемогу Jerry Heil в Інстаграм.

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Публикация от Jerry Heil (@thejerryheil)

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Публикация от Jerry Heil (@thejerryheil)

Зазначимо, що раніше переможницями Music Moves Europe Awards ставали українські співачки Alyona Alyona та Alina Pash.