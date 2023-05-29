Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

29 мая 2023 15:40 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
Пресслужба

Він – бог м’яса, кулінарний експерт МХП і просто неповторний шеф-кухар Алік Мкртчян. Його гість – тіктокер-мільйонник, сценарист, блогер Влад Шевченко.

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Вони зустрілися на кухні кастингу «Шо по Шефу Шоу?», щоб з’ясувати, чи готовий Влад стати ведучим нового кулінарного проєкту.

Youtube-проєкти набирають обертів і стають важливим майданчиком, де глядачі можуть відволіктися, розважитися, а іноді і дізнатися щось нове. Саме такий мікс – веселого, корисного і кулінарного – транслює «Шо по Шефу Шоу?».

У мережі з’явився другий випуск проєкту, у якому Алік Мкртчян тестує Влада Шевченка на вміння одночасно готувати і жартувати, стежити за кулінарним процесом, бути органічним в кадрі і вправним з ножем.

За приготуванням ароматної страви на компанію – з фаршированими овочами і запеченими курячими гомілочками – Алік і Влад обговорюють особисті історії. Так, Влад Шевченко ділиться 10 рецептами сніданків для коханої, а хтось із двох зізнається, що любить готувати голим.

Пікантні подробиці, захопливі життєві історії і просто неймовірний рецепт для зустрічей з друзями – усе це в новому випуску шоу:

Нагадаємо, що минулим гостем «Шо по Шефу Шоу?» став відомий телеведучий Руслан Сенічкін, і тепер вони разом із Владом претендують на місце зіркового ведучого майбутнього кулінарного шоу. Цікаво, хто ж буде наступним і одержить перемогу?

Про проєкт:

У грудні 2022 року відбулась прем’єра проєкту «Шо по Шефу Шоу?». Це кулінарне кастинг-шоу, в якому шефи випробовують зірок на міцність і кулінарні здібності та обирають найкращого на роль ведучого нового кулінарного шоу.

У кастингу беруть участь українські селебритіз, яких тестують кулінарні експерти. Завдання зіркового гостя – приготувати разом із шефом класну страву, а також знайти з ним спільну мову, витримати випробування від кулінарного гуру і показати себе з найкращого боку.

Героєм першого випуску став знаменитий телеведучий Руслан Сенічкін. А його наставником – відомий бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. Алекс тестував Русланові кулінарні здібності, уміння працювати в парі і часом дослухатися, а також злегка дражнив гостя і дискутував із ним.

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Алік Мкртчян Влад Шевченко Шо по Шефу Шоу

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Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)

Тіктокер-мільйонник Влад Шевченко і зірковий шеф-кухар Алік Мкртчян про особисте, хейт і найкращі рецепти (ВІДЕО)
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