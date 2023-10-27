Креативний продюсер Євробачення 2023 створив концерт-сповідь для Олі Полякової

26 жовтня у київському палаці “Україна" відбувся великий концерт Олі Полякової.

Артистка представила оновлену версію шоу "Все Буде Добре", яке у березні стало першим концептуальним шоу в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Режисером-постановником шоу став креативний продюсер "Євробачення-2023" від України, Герман Нєнов. За словами режисера, нове шоу Полякової набуло ще більшого музичного масштабу та вразило сценографічними рішеннями з використанням екранних технологій.

Ми доповнили, посилили й масштабували це шоу, перенесли його на іншу локацію. Підсилили його як візуальними елементами, так і основною фішкою цього шоу — разом з Олею грав оркестр та співав хор”, - коментує режисер.

У графіці був використаний штучний інтелект, а світлове шоу, прописане за таймкодом. На сцені за майже дві години концерту виступили близько 70 артистів.

У програмі Полкової прозвучали, як улюблені мільйонами хіти, так і зовсім нові пісні. Артистка співала у супроводі оркестру під керівництвом Дмитра Саратського та академічного чоловічого хору капели Ревуцького.

Структура шоу “Все буде добре” складалася з трьох блоків, які символізували три етапи психологічного стану, в якому кожен українець перебуває з 24 лютого і до сьогодні.

Під час концерту Оля Полякова передала благодійному фонду евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. Машина придбана за гонорари від виступів. Також артистка передала 5000 зігрівальних грілок українським бійцям.