Укрзалізниця полегшила поїздки для військових: запущено сервіс експрес-бронювання

«Укрзалізниця» повідомила про запуск сервісу спецзамовлення квитків для військовослужбовців.

Укрзалізниця запустила інноваційний сервіс онлайн-бронювання квитків спеціально для військовослужбовців Збройних Сил України. Ця послуга дає можливість військовим оперативно забронювати та отримати проїзні документи на потяги в режимі реального часу, навіть коли всі місця вже розкуплені.

За словами керівника Укрзалізниці Євгена Краснокутського, сервіс призначений в першу чергу для забезпечення мобільності військових підрозділів та можливості швидко дістатися додому у раптову відпустку чи для лікування.

Як зазначив Краснокутський на прес-конференції, військовослужбовець може зробити онлайн-замовлення до 6 квитків за один раз - як для себе, так і для побратимів по службі. Після подачі заявки на сайті УЗ, система резервує потрібну кількість місць на обраний рейс і відправляє на електронну пошту спеціальний код для пред'явлення в касах.

Викупити і отримати виділені проїзні документи необхідно не пізніше, ніж за годину до відправлення потяга, в касах вокзалу. При цьому слід надати військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також отриманий код бронювання.

Оплатити заброньовані квитки можна як готівкою, так і безготівковим розрахунком за допомогою банківських карт. Це додатково спрощує процес придбання проїзних документів для військових.

Варто зазначити, що цивільні особи теж можуть скористатися зручним онлайн-сервісом купівлі квитків Укрзалізниці на сайті Tickets.ua. Він дозволяє швидко подивитися розклад, наявність місць та ціни і забронювати та оплатити потрібні квитки.

Наразі сервіс миттєвого бронювання діє на 17 найбільш затребуваних маршрутах, зокрема у міста неподалік від лінії фронту. Раніше процедура замовлення квитків для військовослужбовців була набагато складнішою і здійснювалась лише через військові комісаріати із значним випередженням. Це ускладнювало оперативне реагування та мобільність військових підрозділів.

Новий сервіс вирішує цю проблему і дозволяє військовим значно швидше та зручніше подорожувати по Україні в умовах воєнного стану. Його впровадження стало можливим завдяки підтримці Міністерства інфраструктури та програми NATO Support and Procurement Agency.