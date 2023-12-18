Укрзалізниця полегшила поїздки для військових: запущено сервіс експрес-бронювання
«Укрзалізниця» повідомила про запуск сервісу спецзамовлення квитків для військовослужбовців.
За словами керівника Укрзалізниці Євгена Краснокутського, сервіс призначений в першу чергу для забезпечення мобільності військових підрозділів та можливості швидко дістатися додому у раптову відпустку чи для лікування.
Як зазначив Краснокутський на прес-конференції, військовослужбовець може зробити онлайн-замовлення до 6 квитків за один раз - як для себе, так і для побратимів по службі. Після подачі заявки на сайті УЗ, система резервує потрібну кількість місць на обраний рейс і відправляє на електронну пошту спеціальний код для пред'явлення в касах.
Викупити і отримати виділені проїзні документи необхідно не пізніше, ніж за годину до відправлення потяга, в касах вокзалу. При цьому слід надати військовий квиток чи посвідчення офіцера, а також отриманий код бронювання.
Варто зазначити, що цивільні особи теж можуть скористатися зручним онлайн-сервісом купівлі квитків Укрзалізниці на сайті Tickets.ua. Він дозволяє швидко подивитися розклад, наявність місць та ціни і забронювати та оплатити потрібні квитки.
Наразі сервіс миттєвого бронювання діє на 17 найбільш затребуваних маршрутах, зокрема у міста неподалік від лінії фронту. Раніше процедура замовлення квитків для військовослужбовців була набагато складнішою і здійснювалась лише через військові комісаріати із значним випередженням. Це ускладнювало оперативне реагування та мобільність військових підрозділів.
Новий сервіс вирішує цю проблему і дозволяє військовим значно швидше та зручніше подорожувати по Україні в умовах воєнного стану. Його впровадження стало можливим завдяки підтримці Міністерства інфраструктури та програми NATO Support and Procurement Agency.