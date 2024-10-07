Єгор Козлов розповів про зміну професії під час великої війни

Зірка серіалу «Батя» на 2+2 Єгор Козлов крутив шаурму, працював у магазині настільних ігор, баристою, офіціантом.

7 жовтня о 20:15 на телеканалі «2+2» вийде 16-серійний детектив «Батя», в якому Єгор зіграв молодого, проте дуже амбітного слідчого Юліана Синицького. Розслідувати заплутану справу йому допомагає заслужений оперативник, підполковник, колишній розвідник з позивним Батя (Олександр Мельник). Він навіть не здогадувався, що цей слідчий є його зятем. Після розкриття правди конфлікти між Юліаном та Батею лише загострюються. Чи зможуть вони втамувати емоції заради викриття злочинців та порятунку родини?

Єгор Козлов каже, що з Олександром Мельником вони стали не просто партнерами на знімальному майданчику, а й справжніми друзями поза ним.

На пробах з Мельником у нас виникло кохання з першого погляду. Це дійсно той випадок, коли ви стаєте близькими людьми в дуже короткий термін. Ми досі регулярно зустрічаємось на каву, бо живемо за будинок один від одного. З ним завжди є про що поговорити, посміятися і «перетерти», – розповів Єгор Козлов в ексклюзивному інтерв’ю сайту ТСН.

Актор каже, що насправді дуже схожий зі своїм героєм – так само любить контролювати процес. Але Єгор в повсякденному житті не такий педантичний. Може вийти в магазин в розтягнутих спортивних штанах.

Я можу досить стильно вдягнутися, бо дружина, окрім того, що акторка, ще й стиліст за спеціальністю, і всіляко сприяє розвитку мого стилю. Але також я можу вдягнути діряві спортивки й піти в них у магазин, де годину тому мене бачили в класичних брюках і топсайдерах. Мене більше не хвилюють такі речі, і мені це подобається. З приводу ж характеру Юліана, тут досить багато взято з власного життя. Але багато чому мені ще треба у нього повчитись – наприклад рішучості, – поділився Єгор.

Він також розкрив подробиці особистого життя. 22 вересня актор відзначив другу річницю шлюбу з Юлією Буйновською, з якою познайомився на кастингу одного з проєктів. За словами Єгора, справжнього весілля у них так і не було.

Ми лише розписалися в маленькому рагсі на Подолі, де були присутні найближчі друзі та родичі. Після цього зʼїли тортик в кафе, де я тоді працював офіціантом. А справжнє весілля чекає на нас після перемоги. І ми дуже чекаємо на нього, – каже актор.

Його молода сім’я в умовах повномасштабного вторгнення пережила чимало випробувань. У перші місці війни їм з Юлею довелося розлучитися: коли російські війська підійшли впритул до Києва, Козлов відправив дружину за кордон. Сам залишився в Києві, без роботи. Бо ж про акторство тоді годі було й говорити. За словами Єгора, то були найважчі часи для нього.

Найстрашнішим було усвідомлення, що у 26 років я не вмію нічого, окрім як бути актором. Оскільки наша професія завмерла на багато місяців, мені довелось з нуля вчитись заробляти гроші, працюючи на звичайних роботах і заробляючи за місяць стільки, скільки до цього я заробляв за день. Я встиг і шаурму покрутити, і в магазині настільних ігор попрацювати, і баристою, і офіціантом. Проте цей шлях дуже сильно мене закарбував і продовжує карбувати. Я вдячний цій ситуації як мінімум за те, що став дорослішим, – каже Єгор.

Нагадаємо, «Батя» – це гостросюжетний детектив про заслуженого оперативника, підполковника Степана Степановича Безбатька. Після виходу на пенсію він сподівався на спокійне життя, проте його плани кардинально змінило повномасштабне російське вторгнення. Після року на передовій та поранення Батя повертається додому. На прохання доньки Ліди, яка працює судмедексперткою, він погоджується допомогти молодому слідчому розкрити заплутану справу про вбивство. Батя навіть не здогадувався, що цей слідчий є його зятем. Після розкриття правди конфлікти між молодим та амбітним Юліаном Синицьким та досвідченим оперативником лише загострюються. Чи зможуть вони втамувати емоції заради викриття злочинців та порятунку родини?

Дивись захопливий детектив «Батя» з 7 жовтня о 20:15 на телеканалі «2+2».