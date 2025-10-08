Юлія Буйновська розповіла про початок відносин зі своїм чоловіком-актором

8 жовтня 2025 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Юлія Буйновська розповіла про початок відносин зі своїм чоловіком-актором
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Зірка шостого сезону серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська розповіла свою історію кохання.

Подружжя акторів – доволі поширене явище. Вони зустрічаються на знімальному майданчику, починають грати персонажів, а потім відчувають, що емоції та почуття з’являються і в реальному житті. Така казка склалась і у виконавиці однієї з головних ролей серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» Юлії Буйновської. Її чоловік – український актор, якого глядач Нового каналу може пам’ятати за головною роллю в серіалі «Новенька», Єгор Козлов.

Ми познайомилися на зйомках мого першого в кар’єрі проєкту «З ким поведешся». Режисерці здалося, що ми з Єгором будемо чудовою парою в кіно. Як виявилося згодом, що і в житті, – з усмішкою розповідає Юля в інтерв’ю «Коротко Про». – Пам'ятаю, як вона сказала: «Романів на майданчику не має бути». Бо, як трапляється, закохалися, перший місяць добре, на другий – розійшлися, на третій – вже скандалять на майданчику. Але ми закохалися, почали тишком-нишком зустрічатися, нікому нічого не говорили. Навіть коли лишалися ночувати одне в одного, хтось зранку їхав до себе через все місто, щоб кожного з нас забирав водій з дому, як нічого й не було. А через місяць після знайомства Єгор запропонував зустрічатися. Все й так було очевидно, але приємно, що він спитав, чи хочу я, щоб ми стали парою. І це було так мило, наче в кіно.

Юлія Буйновська з коханим / Пресслужба Нового каналу

Зовсім скоро пара заручилася. Кіношна історія продовжилась наяву, адже Єгор освідчився Юлі в Парижі на заході сонця. Звісно, дівчина сказала «так». І на черзі вже була її яскрава пропозиція…

У нашій парі всі шалені ідеї – завжди мої, – каже Буйновська. – Якось я сказала Єгору: «Було б класно, якщо б ми одружилися на нашу другу річницю, 22 вересня». А до річниці – місяць. У нас немає грошей, триває повномасштабна війна. Я працювала тоді бариста, Єгор – офіціантом. Якщо й заробляли 10 тисяч, то добре. Врешті, в мене сукня навіть не весільна була. Найдорожче – розписка в приватному РАЦСі. Здається, коштувало 10 тисяч. Відсвяткували в дуже тісному колі. Був лише мій вітчим, який тримав на відеозв’язку маму. Я так плакала, бо нікого більше з рідних не було. Мама Єгора і його сестра проживають у Британії. Тьотя, на жаль, не змогла приїхати з Харкова. Так мені боляче, що зараз немає можливості зібратися великою родиною – з мамою, татом, тіткою, моїм братиком.

Юлія Буйновська з коханим / Пресслужба Нового каналу

Акторка каже, що наразі її родина – це коханий чоловік і дві собаки. Більшість вільного часу вони проводять разом. Їхні стосунки міцні та глибокі, але, як і в усіх, буває різне.

Зазвичай наші бажання з Єгором співпадають. Але хочеться сказати, що вся ця красива картинка в Instagram, яка є в всіх абсолютно, не відображає все життя. Ми зазвичай викладаємо позитивні емоції. Не будемо ж постити, де я ридаю, бо посварилися. Навіщо це? – ділиться думками Юля Буйновська. – Періодично натикаюся на коментарі: «У вас така ідеальна пара». Та ні! Ідеальної картинки не існує. Ми теж проходили дуже важкі періоди. Навіть не знаю, як втрималися. Коли почалася війна, був такий сильний стрес, що ми йдемо разом і просто не розуміємо, любимо одне одного чи ні, хочемо бути разом чи ні. Просто якийсь ступор у голові. І зараз, повірте, проходимо дуже багато криз. Допомагають тільки розмови. Мені подобається фраза: «Просто відкрий рота й поговори». Не треба замовчувати. Це єдине допомагає. І якщо виявляється, що ви йдете різними шляхами, значить, з цим треба змиритися і рухатись далі.

