Могут ли мужчины имитировать оргазм?

Увы, женщины имитируют удовольствие чуть ли не в половине случаев. Об этом факте свидетельствуют данные анонимных опросов.

А вот если говорить о имитировании оргазма мужчинами, то здесь тоже есть что сказать! Так, исследование, проведенное в университете Квебека, доказывает, что каждый четвертый мужской оргазм — фальшивка.

Однако симуляция оргазма обеими сторонами происходит по одним и тем же причинам: каждому хочется, чтобы партнер чувствовал себя на высоте.

Однако психологи говорят, что мужчины могут имитировать оргазм и через другие, более неприятные причины: желание быстрее избавиться от «постельного долга и уснуть» или же нежелание признаваться в том, что существуют проблемы с эректильной функцией.

Напомним,