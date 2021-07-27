Могут ли мужчины имитировать оргазм?

27 июля 2021 11:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Shutterstock

Увы, женщины имитируют удовольствие чуть ли не в половине случаев. Об этом факте свидетельствуют данные анонимных опросов.

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А вот если говорить о имитировании оргазма мужчинами, то здесь тоже есть что сказать! Так, исследование, проведенное в университете Квебека, доказывает, что каждый четвертый мужской оргазм — фальшивка.

Однако симуляция оргазма обеими сторонами происходит по одним и тем же причинам: каждому хочется, чтобы партнер чувствовал себя на высоте.

Однако психологи говорят, что мужчины могут имитировать оргазм и через другие, более неприятные причины: желание быстрее избавиться от «постельного долга и уснуть» или же нежелание признаваться в том, что существуют проблемы с эректильной функцией.

Напомним,

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