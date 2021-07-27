Могут ли мужчины имитировать оргазм?
Увы, женщины имитируют удовольствие чуть ли не в половине случаев. Об этом факте свидетельствуют данные анонимных опросов.
Однако симуляция оргазма обеими сторонами происходит по одним и тем же причинам: каждому хочется, чтобы партнер чувствовал себя на высоте.
Однако психологи говорят, что мужчины могут имитировать оргазм и через другие, более неприятные причины: желание быстрее избавиться от «постельного долга и уснуть» или же нежелание признаваться в том, что существуют проблемы с эректильной функцией.
Напомним,