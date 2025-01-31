Не можу впоратися з почуттями. Що робити? Поради психологині

Коли світ навколо нестабільний, а новини про котиків у стрічці змінюються новинами про вибухи та загиблих, нашій нервовій системі доводиться важко.

Різкі перепади емоцій створюють емоційні гойдалки з величезною амплітудою, на яких ми всі гойдаємося. Відчуваємо одночасно безліч почуттів, які швидко змінюються. Вони впливають на якість нашого життя та потребують усвідомлення, проживання та вираження. Це нормально для ненормальних обставин, у яких ми живемо. Але дуже корисно мати навичку, яка допоможе впоратися з власними почуттями, усвідомити їх та виразити здоровим способом. Емоційна гнучкість є складовою резильєнтності – навички протистояти стресам. Цього, зокрема, навчають тренери від «Фонду Маша», у програмі, яка спрямована на підвищення емоційної стійкості населення.

Почуття – це дуже важлива частина нашого життя. Адже за їх допомогою ми маємо змогу досліджувати себе та зовнішній світ, будувати відносини, перевіряти свої фантазії реальністю. Одночасно ми можемо відчувати великий спектр почуттів. І це нормально! Але переважній більшості людей складно мати справу з почуттями (як своїми, так і з почуттями інших), тому що в емоційній сфері багато спонтанності та мало контролю.

Ми живемо в час, коли всі навколо кажуть, що «треба бути сильними». Під «силою» часто мається на увазі нехтування власними почуттями, а разом з ними й інформацією про зовнішнє середовище, яку несуть у собі почуття. Що створює додаткове напруження для тих, хто відчуває та має потребу виразити це. Тому важливо вміти розплутувати клубок своїх почуттів та ідентифікувати їх.

Техніка, яка допоможе «розплутати» ваші почуття.

Для цього вам знадобиться тихе місце, блокнот чи листок паперу та ручка.



1. Назвіть почуття, яке ви відчуваєте. Якщо складно, спробуйте описати, на що воно схоже. Можливо, на страх чи гнів, сум чи радість.

2. Визначте силу почуття від 1 до 10 в конкретний момент.

3. Опишіть ваші тілесні прояви (відчуття) даного почуття. Це може бути напруження або біль, важкість, тепло чи холод, пульсації тощо.

4. Спробуйте пригадати, що відбулося перед тим, як у вас виникли ці інтенсивні почуття. Запишіть детально ситуацію.

5. Зверніть увагу на думки, які супроводжували інтенсивні почуття. Це можуть бути думки про себе, інших людей чи світ. Запишіть ці думки.

6. Подумайте, до якої поведінки вас спонукають думки та почуття. Проаналізуйте свою реакцію у вигляді конкретної поведінки.

7. Якщо ви розумієте, що неефективно поводитеся в моменти інтенсивних почуттів, то спробуйте сформулювати та запишіть ту модель поведінки, яку можна використати наступного разу в подібній ситуації, і яка приведе до бажаного вами результату.

8. А це додаткові питання, які можна поставити собі за нагоди та бажання:

• Якби подібна ситуація відбулась із вашою найкращою подругою чи другом, що він (вона) відчували б?

• Як саме ви б підтримали свого найкращого друга (подругу)? Яку б пораду їм дали?

Кажуть, що зрілість – це розвиток всіх відтінків емоцій. Наприклад, страх може допомогти уникнути небезпеки. Злість – захистити кордони. Сум – говорити про те, що було втрачено. Радість може свідчити про привід чомусь радіти та бажання розділити її з кимось, святкувати. Тому пам’ятайте, що всі ваші почуття важливі тут і зараз.